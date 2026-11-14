Primer ministro armenio anuncia tres visitas a Rusia este diciembre

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Tiflis, 14 nov (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, partidario del acercamiento de su país a la Unión Europea, anunció desde Dublín que planea visitar Rusia en tres ocasiones durante el mes de diciembre, escriben hoy medios armenios.

“Visitaré la Federación de Rusia los días 3, 11 y 22 de diciembre para mantener conversaciones, y espero que podamos conservar un ambiente amistoso en nuestras relaciones”, dijo Pashinián poco antes de abandonar la capital irlandesa, donde participaba en una cumbre de la Comunidad Política Europea.

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La anterior visita del primer ministro armenio a Rusia tuvo lugar en julio pasado, cuando Pashinián se reunió en Yekaterimburgo con el jefe del Gobierno ruso, Mijaíl Mishustin.

La noticia sobre los próximos tres viajes de Pashinián a Rusia se produce después de que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), alianza militar postsoviética liderada por Moscú, privara este miércoles a Armenia de su derecho al voto en medio de su acercamiento a Occidente.

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Ereván congeló su participación en la OTSC en febrero de 2024. Desde entonces, el pequeño país, que hasta hace pocos años era el principal aliado de Rusia en el Cáucaso, no ha participado en ninguna reunión del bloque y tampoco ha acogido ejercicios militares de la OTSC.

Los problemas entre Ereván y Moscú comenzaron con la guerra de 2020 en Nagorno Karabaj, que ganó Azerbaiyán, apoyado por Turquía, y las posteriores incursiones de tropas azerbaiyanas en territorio armenio.

Pese al aumento de las relaciones con países europeos, Rusia sigue siendo a día de hoy el principal socio comercial de Armenia.EFE