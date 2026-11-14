China y Tailandia sellan nuevos proyectos estratégicos para reforzar su cooperación económica

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El primer ministro chino, Li Qiang, ha mantenido una reunión con su homólogo tailandés, Autin Charnvirakul, en la que ambos han defendido el fortalecimiento de los vínculos bilaterales mediante nuevos acuerdos estratégicos en materia comercial, de inversiones y proyectos de infraestructuras, según ha informado el Ministerio de Exteriores de China en un comunicado.

Li ha destacado que el intercambio de visitas entre los jefes de Gobierno de ambos países en un período de cuatro meses refleja "el alto nivel de las relaciones bilaterales" y ha expresado la disposición de Pekín a profundizar en la colaboración con Tailandia.

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Entre las prioridades planteadas figuran impulsa la cooperación en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (la Nueva Ruta de la Seda), avanzar en la ejecución de grandes proyectos como el ferrocarril China-Tailandia y acelerar las negociaciones para establecer u nuevo plan quinquenal de cooperación económica y comercial.

Asimismo, se han propuesto reforzar el reconocimiento mutuo yu la protección de las indicaciones geografías, ademas de ampliar los intercambios en sectores como las finanzas, las nuevas energías, los semiconductores u la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de alcanzar "resultados mutuamente beneficiosos" a un nivel superior.

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El jefe del Ejecutivo chino ha trasladado también a su homólogo la voluntad de su país de incrementar las importaciones de productos tailandeses de calidad y fomentar la inversión de compañías chinas en Tailandia. En este sentido, ha pedido a Bangkok que garantice a estas empresas "un entorno justo, estable y predecible" para desarrollar sus actividades.

OBJETIVO: CONVERTIRSE EN SOCIOS ESTRATÉGICOS

Por su parte, el primer ministro tailandés ha coincidido en lo beneficioso de elevar las relaciones entre Pekín y Bangkok y ha defendido que deberían "pasar de ser socios comerciales a convertirse en socios estratégicos que colaboren tanto en la planificación como en la inversión".

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Asimismo, a instado a acelerar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la ASEAN y China y a avanzar en el proyecto ferroviario de alta velocidad entre Tailandia y China, con el objetivo de que su primera fase entre en servicio en 2030.

Charnvirakul ha planteado también que esta nueva fase de expansión económica debe basarse en la transferencia de tecnología y conocimientos a los empresarios locales, lo que requiere la actualización del marco normativo vigente para favorecer el crecimiento de sectores emergentes como los centros de datos, los semiconductores y la inteligencia artificial.

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Esta estrategia, ha explicado en un comunicado difundido en redes sociales, se combinará con el impulso de actividades ya consolidadas en el país, así como con el refuerzo de la formación de los trabajadores tailandeses en ingeniería, competencias digitales e inteligencia artificial, mediante la colaboración de empresas chinas con universidades y centros de formación profesional del país para diseñar programas adaptados a las demandas de las industrias modernas.

En este contexto, el representante tailandés ha animado a las empresas chinas a invertir en Tailandia y contribuir a su desarrollo tecnológico, al tiempo que ha apostado por ampliar la presencia de las compañías tailandesas en China. Así, el Gobierno se ha comprometido a facilitar los proyectos empresariales, suprimir trabas y establecer reglas claras para garantizar que esta colaboración genere "resultados económicos concretos y sostenibles a largo plazo".

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