Marruecos impulsa su industria de defensa con 333 millones de dólares desde 2020

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Rabat, 14 nov (EFE).- Marruecos ha autorizado inversiones por valor de 333 millones de dólares (unos 302 millones de euros) en industrias de defensa desde 2020, mientras que el presupuesto militar para 2027 aumentó un 4,7 % para reforzar la defensa de la "integridad territorial", en un contexto marcado por la no renovación del mandato de la Minurso en el Sáhara Occidental.

Así lo afirmó el ministro delegado de la Administración de la Defensa Nacional, Abdellatif Loudiyi, en un informe presentado durante el debate en el Parlamento del presupuesto de su departamento.

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Según el documento, al que tuvo acceso EFE este sábado, los proyectos forman parte de un amplio programa lanzado hace seis años para establecer una base industrial y tecnológica de defensa con el objetivo de "construir una autonomía estratégica progresiva".

El ministro indicó que estas iniciativas, sobre las que no se facilitaron detalles sobre su contenido ni su grado de ejecución, permitirán crear 3.500 empleos, atender las necesidades del Ejército marroquí y dotarlo de "capacidades operativas avanzadas".

Marruecos puso en marcha en 2020 un plan para desarrollar una industria nacional de defensa atractiva para inversores marroquíes y extranjeros.

Desde entonces, ha aprobado la legislación necesaria para regular el sector y ha habilitado dos zonas industriales destinadas a acoger a las empresas interesadas en invertir en este ámbito.

Por otra parte, el responsable marroquí aseguró en el mismo contexto que el presupuesto de Defensa de Marruecos para 2027 alcanzará 76.400 millones de dirhams (unos 7.000 millones de euros), un 4,7 % más que el del año anterior, y alcanzó un 4 % del PIB.

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El 24 % del presupuesto -unos 18.700 millones de dirhams (1.705 millones de euros)- se destinará a la inversión, la compra y la modernización de equipos de las Fuerzas Armadas, además de apoyar el desarrollo de la industria de defensa nacional.

El aumento del presupuesto de defensa responde a las "crecientes y múltiples necesidades" del Ejército y a la necesidad de reforzar sus capacidades para defender la "integridad territorial" del país, una cuestión que, subrayó, "se ha convertido en una opción estratégica impuesta por las transformaciones geopolíticas de la región".

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En Marruecos se habla de la defensa de la "integridad territorial" en relación con la consolidación de la presencia marroquí en el Sáhara Occidental, territorio en disputa con el Frente Polisario y donde el 80 % está bajo control de este país magrebí.

Más de medio siglo después de la retirada de España del Sáhara Occidental, el conflicto ha dado un giro sustancial con el fin el pasado 31 de octubre del mandato de la Minurso, la Misión de Naciones Unidas para la realización de un referéndum en la excolonia española.

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Un veto cruzado de EE.UU. y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU precipitó el fin del mandato de la misión, que fue creada en 1991 y que no ha logrado vencer las diferencias entre las partes para avanzar en la celebración de un referéndum de autodeterminación.

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización. EFE