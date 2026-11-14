León XIV denuncia en Zaña discriminación de los afrodescendientes en Perú y la esclavitud

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Zaña (Perú), 14 nov (EFE).- El papa León XIV denunció este sábado la discriminación de los afrodescendientes en Perú y recordó los grandes sufrimientos de los esclavos, en su discurso en el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, a donde acudió en su último acto de la jornada.

El pontífice se trasladó desde Chiclayo a Zaña para clausurar el Año Jubilar instituido en ocasión de los trescientos años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, quien nació en la localidad española de Mayorga (Valladolid) en 1538 y en 1581 llegó a Perú, donde fue arzobispo de Lima, y se destacó por su defensa de los pueblos indígenas.

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Tras haber celebrado misa en Santa Cruz de Succhabamba, en los andes; por la tarde, León XIV llegó a Zaña y el vehículo fue acompañado en su trayecto por ocho integrantes de las Amazonas Chiclayanas a lomos de los tradicionales caballos de paso y cerca de 300.000 personas salieron a las calles para verlo pasar.

En Zaña, donde murió Santo Toribio,el máximo jerarca de la Iglesia católica recordó que "se conserva también la memoria de generaciones de hombres y mujeres africanos, alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud" y que "muchos padecieron grandes sufrimientos y humillaciones". EFE

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