Joana Sanz confirma su separación de Dani Alves y desvela el motivo de su ruptura

Joana Sanz y Dani Alves en una gala de fútbol en 2016. La relación de Joana Sanz y Dani Alves atraviesa su punto y final. Ha sido el periodista Javi de Hoyos quien ha adelantado la noticia a través de su perfil de Instagram, donde ha desvelado que la pareja se encuentra en trámites de divorcio después de una etapa marcada por importantes diferencias en su vida personal y, especialmente, por el acercamiento del futbolista a la fe evangélica. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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La relación de Joana Sanz y Dani Alves atraviesa su punto y final. Ha sido el periodista Javi de Hoyos quien ha adelantado la noticia a través de su perfil de Instagram, donde ha desvelado que la pareja se encuentra en trámites de divorcio después de una etapa marcada por importantes diferencias en su vida personal y, especialmente, por el acercamiento del futbolista a la fe evangélica.

Según ha explicado el periodista, la profunda entrega de Dani Alves a la religión habría terminado distanciando a la pareja. Aunque Joana comprendería sus creencias, no compartiría la manera en la que el brasileño ha decidido vivir esta nueva etapa espiritual. Una situación que, según Javi, habría provocado que la modelo se sintiese sola y que el distanciamiento no solo afectase a su matrimonio, sino también a la relación familiar con la hija que tienen en común.

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Por su parte, la propia Joana Sanz ha querido pronunciarse sobre esta situación a través de Instagram, donde ha respondido con claridad a un seguidor que le preguntaba si acompañaba a su marido a los cultos: "No soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso", contestaba la modelo, dejando clara su postura respecto a la fe que profesa actualmente Alves.

Pero su respuesta no se quedaba ahí. Aprovechando la pregunta, Joana daba un paso más y confirmaba públicamente que su relación con el futbolista ya había terminado: "Aprovecho para aclarar que estamos separados desde hace ya algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo". Unas palabras con las que la modelo pone voz a una ruptura que, según lo adelantado por Javi de Hoyos, ya estaría siguiendo los cauces legales para formalizar su divorcio.

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