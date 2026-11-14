Gobierno francés califica de "abominable" el ataque contra un vicepresidente universitario

Guardar

París, 14 nov (EFE).- El Gobierno francés ha calificado de "abominable" e "inédito" el ataque con arma blanca sufrido este viernes por uno de los vicepresidentes de la Universidad de Versalles-Saint-Quentin-en-Yvelines y ha hecho un llamamiento a que cese la violencia "de una minoría" en el ámbito escolar.

Se trata de un ataque "abominable y creo que inédito en la historia" universitaria francesa, afirmó este sábado el ministro de Educación Superior e Investigación, Philippe Baptiste, en una entrevista con la cadena BFMTV, en la que calificó los hechos de "gravísimos" y condenó cualquier forma de violencia en las universidades.

PUBLICIDAD

El vicepresidente fue agredido hacia las 19.45 horas del viernes por un hombre encapuchado y con el rostro cubierto que le hirió con un arma blanca en la mano y en la cara, según explicó el ministro. El agresor huyó y continúa en busca y captura.

El responsable universitario fue transportado después al hospital, aunque sus heridas no revisten gravedad y ya ha sido dado de alta.

Baptiste pidió prudencia ante cualquier posible relación entre la agresión y las movilizaciones y protestas que sacuden las universidades francesas en el contexto de las protestas estudiantiles. "Es demasiado pronto" para establecer un vínculo, insistió, y subrayó que la investigación debe seguir su curso.

PUBLICIDAD

El ministro reconoció, no obstante, que los hechos se producen en un contexto de violencia creciente en los campus, donde algunos rectores y decanos han recibido amenazas de muerte, han visto difundidas sus direcciones particulares en las redes sociales o han sido objeto de montajes ofensivos en redes sociales.

"Hay que poner fin a esto", reclamó Baptiste, que denunció la intensificación de los actos violentos tanto en universidades como en institutos y pidió firmeza frente a quienes agreden a otras personas.

"Se puede protestar, decir que no hay suficientes recursos para las universidades, que hay que renovar los edificios o que faltan plazas. Se puede discrepar y debatir, pero no recurrir a la violencia", señaló.

El ministro defendió que las universidades deben ser espacios de diálogo y debate intelectual, no lugares "donde se llevan máscaras, se bloquea y se destroza".

Baptiste aseguró que habló con el presidente de la Universidad de Versalles-Saint-Quentin poco después de la agresión y defendió que las clases deben reanudarse cuanto antes, en particular por los estudiantes de primer año, los más vulnerables a las interrupciones del curso.

PUBLICIDAD

El responsable gubernamental calificó de "intolerables" las agresiones contra quienes dirigen los centros educativos. "El diálogo sigue abierto con todos los que quieran protestar, pero hay que ser extremadamente firmes frente a la violencia", concluyó. EFE