13/11/2026 Enrique Anaut respalda a Rosa López y desvela que 'Operación Triunfo' fue "una de las peores experiencias" de su vida. El malestar de Rosa López con 'Operación Triunfo' y su decisión de poner límites a las celebraciones del 25º aniversario del concurso siguen generando reacciones entre sus antiguos compañeros. La ganadora de la primera edición ha cuestionado que se cuente con los artistas para los actos conmemorativos mientras, según denuncia, durante el resto del año no recibe el respaldo que necesita para impulsar su carrera musical. También ha criticado que se espere su presencia en estos encuentros sin tener en cuenta el tiempo y las oportunidades profesionales a las que renuncia. Unas declaraciones que han abierto un debate entre los antiguos concursantes y sobre las que ahora se ha pronunciado Enrique Anaut, que ha defendido la necesidad de escuchar y comprender a la artista antes de juzgarla. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El malestar de Rosa López con 'Operación Triunfo' y su decisión de poner límites a las celebraciones del 25º aniversario del concurso siguen generando reacciones entre sus antiguos compañeros. La ganadora de la primera edición ha cuestionado que se cuente con los artistas para los actos conmemorativos mientras, según denuncia, durante el resto del año no recibe el respaldo que necesita para impulsar su carrera musical. También ha criticado que se espere su presencia en estos encuentros sin tener en cuenta el tiempo y las oportunidades profesionales a las que renuncia. Unas declaraciones que han abierto un debate entre los antiguos concursantes y sobre las que ahora se ha pronunciado Enrique Anaut, que ha defendido la necesidad de escuchar y comprender a la artista antes de juzgarla.

El cantante, que participó en la segunda edición del formato, se ha mostrado comprensivo con la postura de Rosa y ha evitado entrar en valoraciones sobre el conflicto. "Cuando creo que una persona, en su situación, con lo que parece que es Rosa y que debe a la música, a Operación Triunfo, si dice eso, creo que lo que hay que hacer es escucharla, ¿no? ¿Por qué lo dices? Y hablar", ha reflexionado. En su opinión, algunas declaraciones pueden resultar impactantes y provocar un gran revuelo, pero considera que es necesario conocer el contexto para entender los motivos que hay detrás.

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Anaut también ha reconocido que desconocía las cuestiones relacionadas con los pagos a los antiguos participantes y que se enteró recientemente durante su intervención en un programa de televisión. En su caso, ha explicado que no suele acudir a los eventos vinculados al concurso porque su relación con la organización no siempre ha sido sencilla: "Siempre he renegado bastante y he discutido mucho con ellos y ellos ni son cómodos para mí ni soy cómodo para ellos".

Más contundente se ha mostrado al recordar su propia experiencia en el talent musical, que ha calificado sin rodeos como "una de las peores experiencias de mi vida". El cantante ha explicado que durante su paso por el concurso sintió que no podía mostrarse tal y como era. "No me dejaban ser yo y además es que ser tú es un castigo en ciertas situaciones. En la televisión hay una vibración más fácil para la mentira que para la verdad", ha asegurado, dejando patente que su recuerdo de aquella etapa está lejos de ser positivo.

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