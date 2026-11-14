Agencias

EEUU reabre su espacio aéreo tras la suspensión de los vuelos en su territorio

14/11/2026 El secretario de Transportes, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca SOCIEDAD THE WHITE HOUSE
14/11/2026 El secretario de Transportes, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca SOCIEDAD THE WHITE HOUSE
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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha levantado este sábado la orden que suspendía todos los vuelos en el país tras cuatro horas de paralización que han provocado miles de retrasos y cancelaciones alegando "problemas en las telecomunicaciones".

"En estos momentos hemos abierto el espacio aéreo. Tenemos nuestros centros y nuestras torres de control de tráfico aéreo operativas", ha asegurado el secretario de Transportes estadounidense, Sean Duffy, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

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Duffy ha atribuido la suspensión de vuelos a nivel nacional a la "obsoleta" infraestructura de control del tráfico aéreo y ha instado directamente al Congreso a aprobar mayores fondos para modernizar el sistema.

Asimismo, el secretario de Transporte ha explicado que los enrutadores de telecomunicaciones más antiguos sufrieron una sobrecarga de datos, lo que generó inconsistencias técnicas que llevaron a la FAA a suspender los despegues como medida de precaución.

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