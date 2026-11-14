Dos desaparecidos y un muerto en medio de fuerte lluvia en ciudad más grande de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 13 nov (EFE).- Dos personas fueron reportadas como desaparecidas al caer en una zanja llena de agua en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, y otra persona falleció dentro de un vehículo durante una fuerte lluvia derivada del fenómeno El Niño que inundó medio centenar de sectores de la urbe.

Los casos fueron confirmados por el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 y por Segura, la oficina encargada de la gestión de riesgos en Guayaquil, que señalaron que las unidades de respuesta ya habían llegado a ambos sitios para atender las emergencias.

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Álex Anchundia, gerente de Segura, explicó que la lluvia había dejado 45 zonas inundadas y que seguirían monitoreando la situación durante la madrugada, pues se prevé de que las precipitaciones regresen.

El funcionario agregó que las dos personas desaparecidas habían caído a un canal de agua en la Florida, un sector del norte de la ciudad; mientras que la persona fallecida era un taxista que sufrió un infarto dentro de su vehículo.

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Medios locales aseguran que el hombre circulaba por otra vía del norte en donde el nivel del agua era alto y había empezado a ingresar a los autos.

Esta es la tercera vez en menos de un mes que Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, sufre una fuerte lluvia que inunda gran parte de la ciudad, en las que el agua ha llegado más arriba de la cintura en algunos de los sectores y ha provocado el colapso del tránsito vehicular y la interrupción del servicio de energía.

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Las lluvias de este viernes también causaron el desbordamiento de tres ríos en Milagro, otra ciudad de Guayas donde el Gobierno activó dos albergues temporales para familias afectadas y suspendió las clases presenciales.

Además de esos ríos, otros nueve afluentes se desbordaron en otras dos provincias de la costa del país.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia y que ha dejado hasta el momento otras 12 personas fallecidas y 26.786 damnificadas a nivel nacional desde el pasado 28 de agosto, cuando el Gobierno declaró una alerta roja en el país. EFE

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