Condenados a prisión cuatro saharauis por participar en una concentración por el grupo de Gdeim Izik

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El Tribunal de Primera Instancia de Rabat ha condenado este viernes a cuatro estudiantes saharauis a dos años de prisión y 15.000 dirhams de multa --algo menos de 1.400 euros-- por su participación en una concentración de solidaridad con los presos saharauis del grupo del campamento de protesta de Gdeim Izik celebrada el pasado 12 de octubre en Rabat.

Los condenados son Ibrahim Babait, Salaedín Sabar, Huseín Chaihab y Mohamed Lamrabet, detenidos por las fuerzas de seguridad marroquíes contra una protesta organizada por familiares de los presos de Gdeim Izik frente a la sede de la Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción (DGAPR) en la capital marroquí, según informan el portal de noticias saharahui Equipe Media y la agencia de noticias SPS.

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Las familias de los presos reclamaban una mejora de las condiciones de reclusión, atención médica adecuada y el respeto de los derechos fundamentales de los encarcelados. Sin embargo, los cuatro condenados fueron detenidos "arbitrariamente" por participar en una "manifestación pacífica", destaca SPS, agencia de noticias oficial de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que gobierna el Frente Polisario.

La sentencia fue dictada durante una sesión en la que se prohibió el acceso al tribunal a dos observadoras internacionales españolas representantes de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS) y de la Abogacía Española. Ambas observadoras se habían desplazado a Rabat para asistir a la vista judicial y supervisar el desarrollo del procedimiento.

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El campamento de Gdeim Izik llegó a contar con unas 6.500 tiendas de campaña y fue desmantelado cerca de un mes después del inicio de la protesta, convocada por saharauis para denunciar sus malas condiciones sociales y económicas en zonas controladas por Marruecos, en lo que se considera el inicio de la denominada 'Primavera Árabe'.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

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Activistas saharauis han denunciado irregularidades en la detención y el proceso judicial en violación del principio de inocencia, así como un intento de "intimidar" a simpatizantes de la independencia saharaui, recoge SPS.