Con las obras del estadio a medias, Club Guaraní echa en falta fondos depositados en Ueno

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Asunción, 14 nov (EFE).- La promesa del paraguayo Club Guaraní de reinaugurar su estadio a finales de 2027 pende hoy de un hilo, después de que los fondos para completar la obra quedaran retenidos en el Ueno bank, que fue intervenido hace casi dos semanas por problemas de solvencia financiera desatando una crisis política en Paraguay.

'El Aborigen', como es conocida la cuarta institución más ganadora de la liga local con once títulos, planeaba volver a recibir a sus rivales en un remozado Rogelio Silvino Livieres en octubre del año entrante, una empresa para la que presupuestó unos ocho millones de dólares.

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Los planes del equipo amarillo y negro no han cambiado, pero podrían cambiar si no recupera sus recursos.

"La comisión directiva hará cumplir el cronograma establecido, tiene ese compromiso con el club para que todos los socios, hinchas y la afición dentro y fuera de Paraguay tengan un estadio acorde", dijo a EFE el asesor jurídico del equipo, Hugo Bogado.

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En 2024, Guaraní consiguió que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le otorgara 2,5 millones de dólares para financiar la remodelación de su estadio en el Barrio Pinozá de Asunción, en el que jugaba desde 1986 y tenía aforo para poco más de 5.000 espectadores.

Según informó entonces la prensa local, los fondos significaron un adelanto financiero a cuenta de futuros premios por méritos deportivos en torneos como la Copa Libertadores o Sudamericana, las mayores citas de clubes de la Conmebol.

Además, el club había destinado para la remodelación fondos obtenidos por la venta de palcos, líneas de crédito y el derecho de nombre que el club había otorgado a Ueno.

Cuando las obras de remodelación estén completas, el Rogelio Silvino Livieres albergará a 16.000 hinchas en sus nuevas graderías.

El club reporta más de 60 % de avance de los trabajos pautados, que además de las nuevas gradas contemplan vestuarios, salas para árbitros, control de dopaje y VAR, un consultorio médico, oficinas corporativas y un salón para conferencias de prensa.

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Bogado no reveló por política empresarial el monto que Guaraní tiene represado en Ueno bank, una entidad que patrocinaba al club, ni cuánto dinero aún se debe a las empresas a cargo de los trabajos.

Pero sí afirmó que la directiva inició un "análisis jurídico y administrativo" a los efectos de recuperar el dinero "que corresponde al patrimonio" del equipo.

"La postura del club es terminar las obras y que se aplique el cronograma establecido, vamos a hacer hasta lo imposible para que esto sea así", insistió.

Días atrás, el presidente del club fundado en Asunción en 1903, Emilio Daher, reconoció en una entrevista con la radio ABC Cardinal que la coyuntura es especial.

En este sentido, adelantó que hablará con su "amigo" y presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para solicitarle fondos de "refuerzo" que permitan terminar las obras.

"Como presidente de la Conmebol, él sabe las necesidades de nuestro fútbol, especialmente el paraguayo, y va a entender la situación", sostuvo.

Con todo, Daher, que preside al club desde 2022, agregó que "no es el momento de ese tipo de pláticas" y que aguardará algunos días para conversar con Domínguez.

"Estoy seguro de que el presidente Domínguez oportunamente va a escucharnos y prestarnos su apoyo", apuntó. EFE

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