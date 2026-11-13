Temas del día de EFE Internacional del viernes 13 de noviembre de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

PAPA PERÚ

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Chiclayo - El papa León XIV oficia la primera de las multitudinarias misas de su visita a oficial a Perú tras llegar a Chiclayo, la diócesis en la que ejerció ocho años como obispo y que le llevó a adoptar la nacionalidad peruana antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano.

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- El papa León XIV se reencuentra con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales de Chiclayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El papa León XIV visita la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y se reúne con la comunidad universitaria de Chiclayo (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU CHINA

Nueva York/Pekín - La renuncia del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, ha abierto una crisis de liderazgo en el gigante de los chips de inteligencia artificial.

(Texto)

- La empresa singapurense Megaspeed, donde trabajaba la supuesta espía china relacionada sentimentalmente con Jensen Huang, afirmó que está dispuesta a continuar colaborando con las autoridades estadounidenses en la investigación. (Texto)

VENEZUELA DIÁLOGO

Caracas - Arranca la cuarta ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición, la primera que se celebra tras el retorno al país de la líder opositora María Corina Machado, quien no obstante no participa en las negociaciones.

(Texto)

MICROSOFT TECNOLOGÍA

Nueva York - El gigante tecnológico Microsoft intenta recuperar la normalidad en sus operaciones tras la caída global de sus servicios este jueves, que la compañía descartó que obedezca a un ciberataque.

(Texto)

ESPAÑA ELECCIONES

Madrid - Comienza en España la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, con dos semanas por delante plagadas de actos públicos, mítines y cada vez más entrevistas a los candidatos en todo tipo de formatos audiovisuales, sin perder de vista las encuestas de intención de voto.

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UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - Rusia abre la puerta a que Europa participe en las negociaciones sobre la paz en Ucrania al aceptar Kiev que el proceso aborde también demandas del Kremlin para la posguerra sobre la arquitectura continental de seguridad.

(Texto)

- El primer ministro irlandés, Micheál Martin, confía en que Europa decida en las próximas dos semanas quién la representará en las negociaciones de paz sobre Ucrania, aunque Moscú dice que solo decidirá si acepta su inclusión cuando comprenda las "verdaderas intenciones" de la UE. (Texto)

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- El Kremlin negó que Rusia vaya a aprovechar una tregua en la localidad ucraniana de Kostiantínivka (Donetsk) para reagrupar sus fuerzas. (Texto)

ADEMÁS

MÉXICO APEC | Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca retomar el protagonismo del país en la escena global con su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, en China, en su primer viaje al gigante asiático y donde prevé reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. (Texto) (Foto)

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IRÁN NUCLEAR | Viena - Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) alertaron este viernes que siguen sin conocer el paradero de los más de 400 kilos de uranio altamente enriquecidos en Irán y exigen por ello más cooperación de las autoridades iraníes. (Texto)

JAPÓN MEXICO | Tokio.- El secretario de Exteriores mexicano, Roberto Velasco, inicia una visita de tres días a Japón y se reúne este viernes con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, para tratar cuestiones de inversión y ciencia, con el objetivo de estrechar el diálogo político entre ambos países. (Foto)(Vídeo)

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COP31 CLIMA | Antalya (Turquía) - La financiación de la lucha contra el cambio climático y el papel del comercio en la transición energética centran este viernes la COP31 de Antalya, con los países en desarrollo reclamando recursos más accesibles para reducir emisiones y afrontar los desastres sin endeudarse más. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

NUESTROS TEMAS

PAÍSES BAJOS MENORES | La Haya - Durante dos décadas, menores neerlandeses con problemas de conducta fueron enviados a una finca en España donde -según denuncian- sufrieron palizas, privación de alimentos y trabajos forzados en un centro financiado con fondos públicos, que operaba sin autorización española. Sus víctimas relatan a EFE las secuelas de una infancia marcada por el miedo. Por Imane Rachidi (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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HAITÍ CRISIS | Jimaní (República Dominicana) - Todos los días a las ocho de la mañana una gran puerta metálica se abre en Jimaní, uno de los pasos fronterizos de la República Dominicana con Haití, para que entren miles de haitianos que llegan a comprar en el mercado binacional, un bullicioso flujo comercial que se mantiene vivo a pesar de la crisis y la violencia en el país vecino. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2026.

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en septiembre.

13:30 GMT.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de octubre. (Texto)

15:30 GMT.- Chiclayo.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV oficia ante cientos de miles de fieles la primera de las multitudinarias misas de su visita oficial a Perú tras llegar a Chiclayo, su querida diócesis en la que ejerció ocho años como obispo y que le llevó a adoptar la nacionalidad peruana antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

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16:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROPUERTO.- El principal aeropuerto de Panamá, Tocumen, un centro de conexiones regional, presenta sus proyecciones en cuanto a tráfico de personas, vuelos y carga para el año 2027. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:45 GMT.- Washington - EEUU HONDURAS - El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, recibe al presidente de Honduras, Nasry Asfura, en el Departamento de Estado. (Texto) (Foto) (Video)

17:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA DERECHOS HUMANOS.- Ciudad de Guatemala - Diversas organizaciones sociales de Guatemala exigen a las autoridades del país centroamericano el cumplimiento inmediato de los compromisos de la política pública de protección a defensores de derechos humanos, al cumplirse un año de su aprobación. (texto) (foto) (video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

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21:30 GMT.- Chiclayo.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV se reencuentra con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales de Chiclayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:45 GMT.- Chiclayo.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV visita la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y se reúne con la comunidad universitaria de Chiclayo, su querida diócesis en la que ejerció ocho años como obispo y que le llevó a adoptar la nacionalidad peruana antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:45 GMT.- EEUU ESPACIO.- Starbase Boca Chica (EE.UU.).- La compañía aeroespacial Space X, propiedad de Elon Musk, se prepara este viernes para el vuelo 15 de su nave Starship, un reto para la compañía en su intento de reutilizar su sistema de lanzamiento espacial, dado que después del despegue intentará traer de vuelta tanto la propia nave como el cohete propulsor, el Super Heavy.(Texto) (Foto) (Vídeo)Washington.- EEUU SALUD.- Expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) concluyen deliberaciones sobre si Estados Unidos conserva su estatus de eliminación del sarampión

Washington.- EEUU NARCOTRÁFICO.- El narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, hermano del capo 'El Mencho', recibe sentencia tras declararse culpable el pasado julio de conspiración para narcotráfico para el Cartel Milenio y el Cartel Jalisco Nueva Generación a lo largo de dos décadas. Tribunal Federal del Distrito de Columbia

Ciudad de México - KAROL G - La cantante colombiana Karol G ofrece el primero de sus tres conciertos en Ciudad de México como parte de su gira "Viajando por el Mundo Tropitour". (Texto) (Foto)

Europa

Dublín.- UE CUMBRE.- Reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Moscú.- RUSIA EAO.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viaja a Emiratos Árabes Unidos para participar en el foro internacional de paz y seguridad Sir Bani Yas.

Lisboa.- PORTUGAL VINOS.- El Palacio del Marqués de Pombal acoge hasta el 15 de noviembre Nobre Gosto 2026, el Salón de los Vinos Nobles de Portugal, organizado por la revista Grandes Escolhas, con participación de productores portugueses y especial atención a España y otros países productores de vinos nobles, de licor y dulces. (Portugal).

Antalya.- TURQUÍA COP31.- Antalya acoge la COP31, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Texto)

Oriente Medio

18:00 GMT.- Dakar.- OLIMPISMO DAKAR 2026.- Ceremonia de clausura de los históricos IV Juegos de la Juventud de Dakar, el primer evento olímpico que celebrado en África. (Texto)

Acra.- UNIÓN AFRICANA FINANCIACIÓN.- El Consejo Ejecutivo de la Unión Africana (UA) celebra una sesión extraordinaria dedicada a la financiación de la organización, un elemento central de un proceso de reforma institucional que busca fortalecer la independencia y las capacidades de la UA.

Asia

Pekín.- CHINA CUBA.- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, finaliza su visita en China por invitación de su homólogo en el país, Wang Yi, en un contexto de recrudecimiento del bloqueo económico y energético impuesto por Washington contra La Habana.

Pekín.- CHINA COREA DEL SUR.- El ministro surcoreano de Exteriores, Cho Hyun, realiza una visita oficial a China, durante la cual está previsto que mantenga una reunión con su homólogo chino, Wang Yi, y trate con él las relaciones bilaterales y Corea del Norte, según Seúl. (Texto)

Tokio.- JAPÓN MÉXICO.- El secretario de Exteriores mexicano, Roberto Velasco, inicia una visita de tres días a Japón y se reunirá este viernes con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, para tratar cuestiones de inversión y ciencia, con el objetivo de estrechar el diálogo político entre ambos países. (Texto)Redacción EFE Internacional

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