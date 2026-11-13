Schnabel (BCE) dice que España es centro europeo para las industrias del futuro

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Fráncfort (Alemania), 13 nov (EFE).- España es "un centro europeo para las industrias del futuro que requieren un uso intensivo de energía", consideró la miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Isabel Schnabel.

España se ha convertido en un referente europeo en energías renovables, lo que ha reducido considerablemente los precios mayoristas de la electricidad, dijo Schnabel este viernes en un discurso en la Conferencia de Economía del Banco de Lituania en Vilna.

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España también ha reducido su vulnerabilidad ante las perturbaciones en los precios mundiales de la energía y por ello se ha transformado en "un centro europeo para las industrias del futuro que requieren un uso intensivo de energía", según la economista alemana.

Schnabel habló de la situación económica de los países en el sur de la zona del euro, que hace una década estaban en crisis pero hoy son las economías de más rápido crecimiento de Europa.

Los países de Europa del Sur han atraído niveles récord de inversión, el desempleo ha disminuido a un ritmo impresionante y las condiciones de financiación en relación con las de Alemania siguen cerca de sus niveles más favorables desde la crisis financiera mundial de 2008.

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Estas economías han reducido sus déficit sin socavar la recuperación, considera Schnabel.

La Comisión Europea (CE) prevé que el crecimiento potencial en España, Portugal y Grecia sea notablemente superior a la media de la zona del euro en los próximos años.

Irlanda se ha convertido en "un polo de atracción mundial para empresas de los sectores tecnológico, farmacéutico y de las ciencias de la vida", apostilló Schnabel.

También "es uno de los países más eficientes para hacer negocios", dijo Schnabel, que en enero del próximo año se va al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Schnabel recordó que "estas economía tuvieron que soportar ajustes dolorosos", que la población estuvo dispuesta a aceptar.

Ahora las dificultades económicas están en el núcleo de la zona del euro, aunque por motivos distintos.

"En Francia, los esfuerzos por reducir el déficit fiscal se han estancado debido a la resistencia política", según Schnabel.

"Austria atravesó una recesión tanto en 2023 como en 2024, y en 2025 registró un crecimiento apenas moderado", añadió.

Alemania atraviesa un periodo prolongado de crecimiento contenido.

El producto interior bruto (PIB) real per cápita de Alemania experimentó entre 2019 y 2024 un descenso del 0,5 %.

Los motivos que mencionó Schnabel son el cambio demográfico, que lastra el crecimiento potencial de Alemania y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

También que los costes energéticos son elevados, el proteccionismo y la competencia global sobre todo de China.

Schnabel considera que el modelo económico de Alemania basado en las exportaciones ya no es viable y el consumo privado no crece.

Desde 1999, el consumo privado real en Alemania ha crecido menos de un 1 % anual porque las reformas aplicadas a principios de la década de 2000 contuvieron el crecimiento de los salarios reales.

Estas políticas, según Schnabel, redujeron la cuota salarial (cotización a la seguridad social) y aumentaron los beneficios y el ahorro de las empresas.

Pero la inversión interna se mantuvo moderada y estos ahorros se exportaron, financiando el crecimiento en otros lugares.

La economista alemana también enfatizó que el superávit por cuenta corriente de Alemania supera mucho el nivel que sugieren los fundamentos económicos.

Reconoce que "Alemania ha tomado medidas para abordar este desequilibrio macroeconómico y el declive de su crecimiento potencial".

Califica el impulso fiscal en Alemania, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, de "un paso acertado en la dirección correcta" para ayudar a la economía del país a salir del estancamiento. EFE