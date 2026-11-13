Rafael Louzán encenderá las luces de Navidad en Valladolid el 26 de noviembre

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, encenderá las luces de Navidad de Valladolid el jueves 26 de noviembre, según ha anunciado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

En declaraciones recogidas por los medios de comunicación durante su visita a la Feria de Turismo de Interior (Intur) en Valladolid, el regidor 'popular' ha señalado esta iluminación navideña como uno de los atractivos turísticos que ofrece la ciudad en estos meses.

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Así, ha avanzado que el próximo 26 de noviembre se llevará a cabo el encendido de las luces de Navidad, que este año presentan un nuevo diseño, y que hará el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

El nuevo diseño de la iluminación navideña, de la que se encargará por cuatro años más la empresa andaluza Ximénez, presenta como principales novedades los doce arcos que ya se pueden ver en la calle Santiago, que además, como ha apuntado Carnero, que tendrán continuidad "uno tras otro".

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"Hemos hecho unas luces de Navidad en ese entorno que además de lucir por la noche lucen por el día", ha recalcado Carnero.

Además, ha apuntado que habrá otras novedades en la iluminación pero ha emplazado a los vallisoletanos a comprobarlo a partir de la tarde del 26 de noviembre. "Yo creo que les va a gustar, eso espero, a todos los vecinos y a todos los visitantes", ha enfatizado Carnero.

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