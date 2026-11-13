El Papa regresa a su antigua diócesis de Chiclayo y llama a los fieles a "desbordar de Evangelio"

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El Papa León XIV ha regresado este viernes a la diócesis peruana de Chiclayo, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023, en el marco del tercer día de su viaje apostólico a Perú, y ha instado a los bautizados a asumir su compromiso misionero para "desbordar de Evangelio" las aldeas, pueblos y ciudades de todo el país.

"¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", ha indicado el Pontífice al inicio de la homilía pronunciada en la misa que ha presidido en las Pampas de Pimentel, en la región de Lambayeque.

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Según 'Vatican News', León XIV, recordado en la zona como el 'padre Roberto', ha llegado a la base aérea de la ciudad poco después de las 9:00 horas (hora local) procedente de Lima. En el papamóvil ha saludado a los miles de fieles congregados y les ha agradecido su "cariño, apoyo y oraciones". "Por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando", ha agregado.

"Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal. Los tengo muy presentes en mis plegarias; también les pido que sigan orando por mí para que Nuestro Señor Jesucristo me conceda la gracia de continuar confirmando a mis hermanos en la fe", ha pedido.

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Durante su intervención, ha subrayado que la evangelización constituye "la misión esencial de la Iglesia" y un deber "urgente e ineludible" de todo cristiano, ya sea ministro ordenado o fiel laico, independientemente de su función o grado de instrucción.

En este sentido, ha alertado sobre los desafíos actuales en la transmisión de la fe -interrumpida "casi por completo" en algunas regiones del mundo- frente a fenómenos como "la indiferencia religiosa, el materialismo o el egoísmo".

Para revertir esta situación, ha propuesto poner a Cristo en el centro, recuperar la "oración compartida" en los hogares como "pequeñas Iglesias domésticas" y practicar la caridad hacia los más necesitados con "humildad y solicitud".

"El mundo nos espera y la misión está en sus inicios. Por eso los invito -ya desde esta primera celebración de nuestro reencuentro ante el altar del Señor- aquí en Chiclayo y en todo el Perú, a que asumamos el compromiso de compartir la viva esperanza, que es Jesucristo, y desbordemos de Evangelio nuestras aldeas, pueblos y ciudades para proclamar a todos la gloria del Señor", ha concluido.

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REUNIÓN CON VÍCTIMAS DE ABUSOS

Por otro lado, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha informado que la tarde del 12 de noviembre, en la Nunciatura Apostólica en Lima, Perú, poco después de las 16:30 el Papa León XIV se reunió con seis personas que han sufrido abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas del país, algunas de las cuales pertenecieron en el pasado a grupos vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana.

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Tras un breve saludo en la capilla de la Nunciatura, el Papa se reunió con cada uno de ellos personalmente, escuchando sus historias de "sufrimiento y su dolor", y reflexionando con ellos sobre cómo fomentar "un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, los procesos de sanación y el compromiso con la creación de entornos seguros".

Al final, al despedirse, según la Oficina de Prensa, el Papa les agradeció el "valioso testimonio" que habían dado, expresando su "cercanía" hacia ellos y hacia todas aquellas víctimas de abusos con las que no había sido posible reunirse. Además, el Papa impartió su bendición a los presentes. El encuentro duró "más de una hora".

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