El papa León XIV recibe su nuevo DNI peruano, con dirección en Chiclayo

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Lima, 13 nov (EFE).- El papa León XIV, nacido en la ciudad estadounidense de Chicago y nacionalizado peruano tras pasar más de veinte años en el país andino, recibió su nuevo documento nacional de identidad (DNI) de manos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Lima, en el marco de su visita apostólica.

El Reniec informó en un comunicado que el pontífice expresó su deseo de mantener su domicilio registrado en Chiclayo, ciudad del norte peruano de la que fue obispo durante ocho años y donde obtuvo la nacionalidad el 24 de agosto de 2015.

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La entrega del denominado "DNI 3.0" de Perú para el papa León XIV se realizó en las dependencias de la Nunciatura Apostólica en Lima, donde el Santo Padre descansó las dos primeras noches de su visita al país andino, que se desarrolla entre el 11 y 16 de noviembre.

Además, debido a la edad del sumo pontífice, que tiene 71 años, su nuevo DNI electrónico no caduca y no requerirá de su renovación.

La entrega del documento al pontífice forma parte de la campaña 'Identidad sin Fronteras' del Reniec, una iniciativa orientada a documentar a los peruanos residentes en el extranjero, lo que hizo que funcionarios de esta institución viajasen en 2025 al Vaticano para tomarle los datos al papa para elaborar el documento.

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Robert Prevost llegó a Perú por primera vez a los 28 años, en 1982, tras ordenarse sacerdote, en una misión de Chulucanas, en Piura.

Tres años después, en 1988, se trasladó a la ciudad norteña de Trujillo, donde dirigió el seminario de su orden durante diez años.

Regresó al país en 2014 como administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y, un año después, fue nombrado obispo titular de esa jurisdicción por el papa Francisco.

Entre 2018 y 2023 integró la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), institución de la que fue vicepresidente segundo. De forma paralela, entre 2020 y 2021, ejerció como administrador apostólico del Callao, la provincia portuaria vecina a Lima.

En total, Robert Prevost dedicó más de dos décadas de labor pastoral a Perú. Tan solo una década después de haber adquirido la ciudadanía peruana, fue elegido líder de la Iglesia católica.

El papa de corazón peruano estará en Perú durante seis días. Este viernes, como parte de su viaje, llegó a Chiclayo, en la que ofició una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas antes de partir de regreso hacia el Vaticano. EFE

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