Presunto miembro de Hamás, declarado culpable de ataque con cuchillo a policía británico

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Londres, 13 nov (EFE).- Un presunto miembro de Hamás, reclamado por Alemania en relación con un supuesto complot para asesinar a miembros de la comunidad judía, fue declarado este viernes culpable por un tribunal británico de lesionar con un cuchillo a un agente judicial frente a su domicilio en el Reino Unido.

Mohammed Alfatih, nacido en Alemania -también conocido como Mohammed Naim-, habría actuado como guardaespaldas para Hamás antes de obtener asilo en el Reino Unido en 2015 y la ciudadanía británica en 2020, indican hoy los medios británicos.

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El jurado del tribunal, que deliberó durante tres días, encontró a Alfatih culpable de un delito de lesiones tras ver imágenes que lo mostraban blandiendo dos grandes cuchillos de cocina frente a su casa en Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Los agentes judiciales habían acudido al domicilio de Alfatih el 14 de octubre de 2025 para reclamar unas multas de tráfico de su esposa que habían quedado impagadas y totalizaban 2.250 libras (2.677 euros). Fue entonces cuando Alfatih los recibió con dos cuchillos y atacó a uno de los agentes, al que causó un corte en la cabeza.

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Lo que Alfatih desconocía es que ya estaba bajo la vigilancia de los servicios antiterroristas británicos.

Alfatih permanece bajo custodia antes de que un juez dicte el próximo 11 de enero la condena que le impondrá.

Además, afronta un proceso de extradición a Alemania ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, por un complot para atentar contra miembros de la comunidad judía el 7 de octubre de 2025, en el segundo aniversario de los ataques contra Israel.

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Alfatih solo podrá ser entregado a las autoridades alemanas una vez que cumpla la condena en el Reino Unido. EFE