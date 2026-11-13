Las autoridades de EEUU se incautan de más de 1.200 millones de dólares del robo de criptomonedas a Binance

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha obtenido la autorización judicial para incautarse o retener más de 1.200 millones de dólares (1.084 millones de euros) en relación con el robo de criptomonedas por importe de unos 6.300 millones de dólares (5.688 millones de euros) sufrido por Binance el pasado 29 de octubre.

En un comunicado, el Departamento de Justicia de EEUU ha destacado que los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno estadounidense y el sector privado han logrado hasta la fecha congelar más de 2.700 millones de dólares (2.438 millones de euros) de la cifra sustraída, añadiendo que "ya ha obtenido autorización judicial para incautar o retener más de 1.200 millones de dólares de esa cantidad".

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Tras el robo, que el FBI atribuye a miembros del ejército norcoreano, identificados como 'TraderTraitor', la Sección de Ciberseguridad de la División de Seguridad Nacional, la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Penal, la Fiscalía del Distrito de Columbia y las fuerzas del orden han colaborado estrechamente con los proveedores de servicios de activos virtuales para interceptar los activos robados.

En este sentido, el Departamento ha asegurado que los esfuerzos para rastrear, congelar, incautar y confiscar los activos virtuales robados continúan, ya que los miembros de 'TraderTraitor' siguen blanqueando dichos activos a través de diversas plataformas e intercambios de criptomonedas.

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Por su parte, Binance confirmó que ha completado la cobertura de los activos afectados por el incidente de seguridad y ha informado de la publicación de una nueva instantánea de la Prueba de Reservas de la plataforma para que los usuarios pueden verificar de forma independiente que sus activos están respaldados con una protección mínima de 1:1.

Por otro lado, la Fiscalía del Distrito Central de California anunció la interrupción de la infraestructura en la nube utilizada por hackers norcoreanos de un grupo denominado por el FBI como 'FaceStealer', que emplearía 'deepfakes' artificiales para llevar a cabo sus actividades, con las que lograron sustraer activos por valor de más de 400 millones de dólares (361 millones de euros) en los últimos 18 meses y trataron de comprometer la seguridad de personas involucradas en la cadena de suministro de software de código abierto.

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