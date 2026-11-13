Abascal aconseja a Feijóo que "deje de vestirse con los ropajes" de presidente: "Es un error"

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha recomendado este viernes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "deje de vestirse los ropajes de presidente", ante las elecciones generales del 29 de noviembre, argumentando que es un "error" dar los comicios por ganados.

Así lo ha hecho en una declaración a los medios en la Plaza de Zocodover, en Toledo, en respuesta a la entrevista que Feijóo ha concedido al 'youtube' Jodi Wild, en la que ha abordado asuntos como la planificación de su eventual Ejecutivo, tas los comicios.

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El presidente 'popula' ha adelantado que eliminaría el Ministerio de Vivienda, que incluiría en una vicepresidencia, y, ante la posibilidad de formar un Ejecutivo de coalición con Vox, ha adelantado que, a su juicio, hay "ministerios de Estado" que tienen que encabeza personas elegidas por el presidente del Gobierno.

"Yo le daría un consejo a Feijóo: que, a ser posible, deje de pensar en cuáles serán los ministerios, que deje de pensar en a quién van a ser asignados esos ministerios y que no cometamos el error del año 2023 de empezar a vender la piel del oso antes de cazarlo", ha dicho Abascal, apelando de nuevo a la cautela y reclamando no da los comicios por ganados.

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"Las elecciones no están ganadas y puede ocurrir cualquier cosa", ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que, si los partidos de la oposición "no lo hacen bien", "igual estamos condenados a que este Gobierno permanezca cuatro años más". "Es un profundo error estratégico", ha incidido.

"Por lo tanto, creo que es un error empezar a plantear esto y es un error ya vestirse con los ropajes de presidente del Gobierno cuando los españoles no han votado", ha rematado el líder de Vox.

EL MUNDIAL Y MARRUECOS

En la entrevista, Feijóo ha abordado la relación con Marruecos, tas la entada masiva de migantes en Ceuta a finales de julio y, en particular, dónde se celebrará la final del Mundial de 2030. Abascal ha hecho hincapié en que la final del torneo "le da igual".

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"Igual los muy futboleros se me enfadan, peo a mí me parece un enfoque equivocado, lo principal es que Ceuta está invadida con la tolerancia de Mauecos", ha zanjado.