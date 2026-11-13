La policía identifica a fallecidos tras derrumbe en Nueva York, varios de ellos latinos

Guardar

Nueva York, 13 nov (EFE).- La policía de Nueva York ha divulgado los nombres de las ocho víctimas mortales del edificio derrumbado el miércoles en Brooklyn, entre las que se encuentran dos menores de nueve y diez años originarios de Colombia.

Los fallecidos son Nicole Daniela Salvada Rodríguez, de nueve años; Kevin Santiago Reyes González, de diez; Gabriel Siguencia, de 22; Mamadou Bhoye Barry, de 23; Edgar Santiago Sapón, de 26; Jose Luis Caguana Cosquillo, de 26, y Juan Daniel Salvada Guzmán y Mamadou Bhoye N'Diaye, ambos de 31 años.

PUBLICIDAD

Los dos menores de edad fallecidos eran colombianos, según confirmó este miércoles el Consulado de Colombia en la ciudad, que detalló que otra de las víctimas también procedía de este país.

Entre los muertos también hay migrantes de Trinidad, México, Ecuador y Guatemala.

Edgar Santiago Sapón Gutiérrez, por ejemplo, había emigrado de Guatemala hace tres años y en la ciudad ejercía como obrero de la construcción. Trabajaba en la obra próxima al edificio cuando este se derrumbó, según The New York Times.

Sapón tenía esposa y un hijo de seis años.

Mientras, Mamadou Bhoye Barry y Mamadou Bhoye N'Diaye, originarios de Guinea, eran parientes. El primero era repartidor de comida y el segundo empleado de Amazon, de acuerdo con el periódico neoyorquino.

Entre los ecuatorianos están José Luis Caguana, obrero de construcción, que tenía un hijo de cuatro años y cuya esposa estaba de nuevo embarazada, y Gabriel Siguencia, que también trabajaba como carpintero en la obra, detalla el New York Times.

PUBLICIDAD

El inmueble, ubicado en el barrio de Flatbush, conocido como el "Pequeño Caribe", se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) de este miércoles con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.

Según explicó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, seis de los fallecidos murieron en el lugar de los hechos y dos de ellos en el hospital.

El derrumbe también dejó 18 heridos. EFE

(foto) (vídeo)