Petrolera ExxonMobil invertirá 12.500 millones de dólares más en proyecto de gas en Guyana

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San Juan, 13 nov (EFE).- La petrolera estadounidense ExxonMobil informó este viernes que invertirá 12.500 millones de dólares adicionales al proyecto de gas natural y condensado de Longtail, aprobado por el Gobierno de Guyana.

El Ministerio de Recursos Naturales guyanés indicó que el desarrollo de este proyecto utilizará un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, en inglés) de nueva construcción, con una capacidad de manejo de gas de aproximadamente 1.200 millones de pies cúbicos al día (24,4 millones de kilogramos) y una capacidad de producción de condensado de hasta 250.000 barriles al día.

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La luz verde a Longtail supuso la aprobación del plan de desarrollo del yacimiento, junto con la concesión de la correspondiente licencia de producción de petróleo en el país.

Se prevé que el proyecto produzca aproximadamente 776 millones de barriles de condensado a lo largo de un periodo de producción de 30 años, mediante 27 pozos de producción y 18 pozos de inyección de gas, y se espera que la primera producción tenga lugar antes de que finalice 2030, según indicó en un comunicado el Ministerio.

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"Cabe destacar que el desarrollo de Longtail será el primer proyecto de gas no asociado (NAG, en inglés) de Guyana, lo que lo convierte en un hito significativo en el sector petrolero del país y en un paso importante hacia el desarrollo y la comercialización de sus recursos de gas natural", señaló la cartera de Recursos Naturales.

Por otro lado, ExxonMobil, la empresa de petróleo que también opera el bloque Stabroek, afirmó que en función de futuras decisiones de inversión, la demanda del mercado y el desarrollo de la infraestructura necesaria, el gas de Longtail podría transportarse a tierra firme mediante un gasoducto.

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Del mismo modo, el Gobierno de Guyana explicó que el proyecto incorporaría capacidades completas de reinyección de gas, así como instalaciones de exportación de gas para dar cabida a la utilización y el desarrollo del gas en tierra firme.

En un momento en que Guyana busca atraer inversión extranjera más allá del sector del petróleo y el gas y ampliar su base económica, el presidente guyanés, Irfaan Ali, expuso el jueves por la noche las iniciativas para posicionar al país como destino de inversión.

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Ali declaró en la feria Guyana Expo 2026 que un grupo inversor internacional con aproximadamente 5.000 millones de dólares estadounidenses en inversiones preaprobadas ha elegido Guyana para explorar oportunidades fuera del sector del petróleo y el gas.

"Han decidido venir a Guyana a invertir, pero no en petróleo y gas, sino para examinar las oportunidades que están en consonancia con la transformación de nuestro país", afirmó Ali, aunque no reveló el nombre del grupo, sus áreas de interés incluyen la agricultura, las infraestructuras, la vivienda, el turismo y la logística.

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La feria de este año que se celebra bajo el lema 'Crear las oportunidades del mañana a través de las inversiones de hoy', cuenta con 350 empresas participantes, es decir, el mayor nivel de participación registrado hasta la fecha, lo que pone de relieve el interés económico en Guyana.

ExxonMobil Guyana espera contar para 2030 con una capacidad de producción total de 1,7 millones de barriles de petróleo por día (bpd) provenientes de ocho proyectos.

Guyana, de apenas 850.000 habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que ha fomentado un crecimiento económico récord, que alcanzó el 63 % en 2022. EFE