Pablo Alborán anuncia nuevo disco y una gira con sus canciones en formato sinfónico

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Madrid, 13 nov (EFE).- El cantautor español Pablo Alborán lanzará el próximo 18 de diciembre un nuevo álbum en el que reinterpreta sus canciones más emblemáticas en formato sinfónico, al que seguirá en 2027 una gira que incluye actuaciones en Madrid, Barcelona y Lisboa donde sonará en vivo con los mismos arreglos orquestales.

Titulado 'SINFØNICO', el álbum fue grabado principalmente en los estudios de Abbey Road de Londres, contó con la participación de más de 200 músicos y abre "una nueva etapa" para el artista, pues será publicado bajo su propio sello, Sirona Music, según un comunicado.

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"Estoy muy emocionado", dijo el propio Alborán en sus redes ante este nuevo proyecto, que toma el relevo a su último disco de estudio, 'KM0' (2025), y que sirve para celebrar sus 15 años en la música convertido en uno de los artistas de mayor éxito en España.

Ese material podrá ser disfrutado en espacios especialmente concebidos para la música sinfónica a partir de la primavera de 2027, con una cita el 11 de abril en el Teatro Real de Madrid como punto de partida.

De momento se han anunciado otras cuatro fechas más: Roig Arena de Valencia el 24 de abril, el Palau de la Música de Barcelona el 4 de mayo, el Coliseu de Lisboa el 14 de mayo y la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla el 3 de septiembre.

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Habrá una preventa de 48 horas exclusiva para clientes con SMusic Pass a través de la plataforma SMusic del Banco Santander a partir de las 10:00 hora local (9:00 GMT) del próximo miércoles, mientras que la venta general arrancará a continuación, desde las 15:00 hora local (14:00 GMT) horas del próximo viernes, día 20. EFE