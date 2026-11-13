Agencias

Omar Ayuso protagoniza 'La forma humana', el nuevo montaje de Pablo Messiez en Nave 10 Matadero

13/11/2026 Argentina.- Omar Ayuso protagoniza 'La forma humana', el nuevo montaje de Pablo Messiez en Nave 10 Matadero. Omar Ayuso encabeza el reparto de 'La forma humana', la nueva creación del dramaturgo y director argentino Pablo Messiez, que llegará a Nave 10 Matadero el próximo 20 de noviembre con una propuesta que invita a cuestionar las convenciones sociales y repensar las formas de convivencia y las relaciones personales. CULTURA AYUNTAMIENTO DE MADRID
13/11/2026 Argentina.- Omar Ayuso protagoniza 'La forma humana', el nuevo montaje de Pablo Messiez en Nave 10 Matadero. Omar Ayuso encabeza el reparto de 'La forma humana', la nueva creación del dramaturgo y director argentino Pablo Messiez, que llegará a Nave 10 Matadero el próximo 20 de noviembre con una propuesta que invita a cuestionar las convenciones sociales y repensar las formas de convivencia y las relaciones personales. CULTURA AYUNTAMIENTO DE MADRID
Guardar

Omar Ayuso encabeza el reparto de 'La forma humana', la nueva creación del dramaturgo y director argentino Pablo Messiez, que llegará a Nave 10 Matadero el próximo 20 de noviembre con una propuesta que invita a cuestionar las convenciones sociales y repensar las formas de convivencia y las relaciones personales.

La obra, que permanecerá en cartel hasta el 20 de diciembre en la sala Max Aub, cuenta también con Cris Blanco, Rebeca Hernando y José Juan Rodríguez. Se trata de una producción de Buxman Producciones, Temporada Alta y el Teatro Calderón de Valladolid.

PUBLICIDAD

Según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, Messiez construye la pieza en torno a la pregunta de cómo estar juntos y hasta qué punto nuestra manera de vivir y relacionarnos responde a los propios deseos o a modelos heredados.

La obra parte de la novela 'El cordero carnívoro', de Agustín Gómez Arcos, una lectura que tuvo un profundo impacto en Messiez y que impulsó el proceso creativo. La otra gran referencia artística del montaje es Francis Bacon.

El equipo artístico cuenta con Cecilia Molano en la escenografía y el vestuario, Carlos Marquerie en la iluminación, Elena Córdoba en la coreografía y Oscar G. Villegas en el espacio sonoro. Miguel Valentín participa como ayudante de dirección.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los hutíes atacan con misiles balísticos la ciudad de Adén, sede del Gobierno yemení

Los hutíes atacan con misiles balísticos la ciudad de Adén, sede del Gobierno yemení

Un pueblo normacedonio pide el estado de crisis por la invasión de más de mil vacas

Infobae

El Papa regresa a su antigua diócesis de Chiclayo y llama a los fieles a "desbordar de Evangelio"

El Papa regresa a su antigua diócesis de Chiclayo y llama a los fieles a "desbordar de Evangelio"

La JEP sentencia a cinco mandos del Ejército de Colombia a penas restaurativas por 35 falsos positivos

La JEP sentencia a cinco mandos del Ejército de Colombia a penas restaurativas por 35 falsos positivos

ConELA denuncia desigualdades territoriales en la aplicación de la Ley ELA dos años después de su aprobación

ConELA denuncia desigualdades territoriales en la aplicación de la Ley ELA dos años después de su aprobación