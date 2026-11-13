13/11/2026 Argentina.- Omar Ayuso protagoniza 'La forma humana', el nuevo montaje de Pablo Messiez en Nave 10 Matadero. Omar Ayuso encabeza el reparto de 'La forma humana', la nueva creación del dramaturgo y director argentino Pablo Messiez, que llegará a Nave 10 Matadero el próximo 20 de noviembre con una propuesta que invita a cuestionar las convenciones sociales y repensar las formas de convivencia y las relaciones personales. CULTURA AYUNTAMIENTO DE MADRID

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Omar Ayuso encabeza el reparto de 'La forma humana', la nueva creación del dramaturgo y director argentino Pablo Messiez, que llegará a Nave 10 Matadero el próximo 20 de noviembre con una propuesta que invita a cuestionar las convenciones sociales y repensar las formas de convivencia y las relaciones personales.

La obra, que permanecerá en cartel hasta el 20 de diciembre en la sala Max Aub, cuenta también con Cris Blanco, Rebeca Hernando y José Juan Rodríguez. Se trata de una producción de Buxman Producciones, Temporada Alta y el Teatro Calderón de Valladolid.

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Según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, Messiez construye la pieza en torno a la pregunta de cómo estar juntos y hasta qué punto nuestra manera de vivir y relacionarnos responde a los propios deseos o a modelos heredados.

La obra parte de la novela 'El cordero carnívoro', de Agustín Gómez Arcos, una lectura que tuvo un profundo impacto en Messiez y que impulsó el proceso creativo. La otra gran referencia artística del montaje es Francis Bacon.

El equipo artístico cuenta con Cecilia Molano en la escenografía y el vestuario, Carlos Marquerie en la iluminación, Elena Córdoba en la coreografía y Oscar G. Villegas en el espacio sonoro. Miguel Valentín participa como ayudante de dirección.