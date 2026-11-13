Nombrado de nuevo el mismo primer ministro en Santo Tomé y Príncipe tras las elecciones

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Nairobi, 13 nov (EFE).- El presidente de Santo Tomé y Príncipe, Carlos Vila Nova, nombró de nuevo como primer ministro del país a Américo dos Ramos, candidato propuesto por la segunda fuerza más votada en las elecciones legislativas del pasado 27 de septiembre y que ya ocupaba ese cargo antes de los comicios.

Según informó la Presidencia santotomense a última hora del jueves a través de la red social Facebook, Vila Nova nombró como jefe del Gobierno a Dos Ramos, que fue propuesto para el cargo por su partido, la Acción Democrática Independiente (ADI, centroderecha).

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Lo hizo "después de la presentación de una garantía escrita al jefe de Estado de suficiente apoyo parlamentario para asegurar la estabilidad de la acción gubernamental".

Esto sucedió después de que la fuerza más votada en las citadas elecciones, el opositor Movimiento de Liberación de Santo Tomé y Príncipe (MLSTP, centroizquierda), "no pudo proporcionar" esa garantía, pese a haber sido la formación a la que el presidente convocó en primer lugar.

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El MLSTP ganó las elecciones legislativas de septiembre en Santo Tomé y Príncipe, el segundo país más pequeño de África, aunque no logró la mayoría absoluta.

Según los resultados anunciados por la Comisión Electoral Nacional (CEN) de este país insular, el partido logró 24 de los 55 escaños en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), mientras la ADI obtuvo 23 asientos.

La coalición Movimiento de Ciudadanos Independientes-Partido Socialista/Partido de Unidad Nacional (MCI-PS/PUN) se adjudicó seis escaños, mientras que el Movimiento Basta obtuvo dos.

Durante la jornada electoral, Vila Nova declaró que le gustaría "que gobernara quien ganara" un mayor número de asientos, al ser preguntado sobre la posibilidad de que la votación diera lugar a un Gobierno de unidad nacional con varios partidos.

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Los santotomenses eligieron por un mandato de cuatro años a los 55 parlamentarios de la Asamblea Nacional y también votaron a los miembros de sus parlamentos y gobiernos locales y al gobierno regional de la isla de Príncipe.

La votación se celebró después de la reelección de Vila Nova para un nuevo mandato de cinco años en los comicios presidenciales del pasado julio y en un contexto marcado por la crisis causada por la disolución del Gobierno en enero de 2025 por parte del presidente.

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Esa situación provocó una ruptura en el seno de la ADI (al que pertenecían tanto Vila Nova como el entonces primer ministro, Patrice Trovoada) y llevó al jefe de Estado a abandonar esa formación y concurrir como independiente en julio.

Pese a su pequeño tamaño (solo por detrás de Seychelles en África), Santo Tomé y Príncipe tiene importancia estratégica por su ubicación en el golfo de Guinea, cerca de reservas de hidrocarburos en alta mar, rutas de narcotráfico desde América Latina hacia Europa y en una zona golpeada por la piratería. EFE

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