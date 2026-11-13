La Bolsa de Taiwán sube más del 2 % tras la dimisión de Jensen Huang como CEO de Nvidia

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(Actualiza con datos de la bolsa a las 03:30 GMT)

Taipéi, 13 nov (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, subía más del 2 % cerca del mediodía de este viernes, en una jornada marcada por la dimisión en la víspera del cofundador y consejero delegado de la tecnológica estadounidense Nvidia, Jensen Huang, por el escándalo que le rodea.

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El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, avanzaba un 2,07 % a las 11:30 horas (03:30 GMT) con respecto al cierre anterior, hasta los 43.982,78 puntos, tras arrancar la sesión con ganancias cercanas al 3 %.

Las firmas tecnológicas registraban ganancias generalizadas a esa hora, incluidas TSMC (+1,28 %), Delta Electronics (+1,61 %), ASE Technology (+3,58 %) y MediaTek (+10 %), aunque Foxconn, principal encargada de ensamblar los servidores de IA de Nvidia, cedía un 0,21 %.

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Huang dimitió el jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de Nvidia, que nombró como directora ejecutiva interina a su hasta ahora directora financiera, Colette Kress, mientras busca un sustituto permanente.

La salida se produjo después de que trascendiera una supuesta relación extramatrimonial con la empresaria china Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente china, en un caso que ha vuelto a situar el foco sobre los controles de Washington para limitar el acceso de China a semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial. EFE

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