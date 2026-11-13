La insurgencia hutí reivindica doce ataques contra tropas y activos militares y petroleros de Arabia Saudí

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La insurgencia hutí de Yemen ha reivindicado este jueves una docena de ataques: la mitad con misiles balísticos contra tropas saudíes en Yemen, y los seis restantes, empleando tanto misiles como drones, contra instalaciones petroleras, un avión militar y una base aérea en Arabia Saudí; todo ello, en medio de la escalada bélica entre ambos, en la que Riad apoya al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

Así lo ha anunciado en múltiples comunicados en redes el portavoz militar hutí, Yahya Sari, que ha comenzado anunciando "seis operaciones contra concentraciones de tropas del enemigo saudí bajo el mando del oficial saudí Badr al Harbi" y situadas en Jaraz y en Ras al Ara, ambos en la gobernación de Lahij, en el sudoeste de Yemen. Estos ataques, que han implicado el uso de seis misiles balísticos, habrían dejado, según Sari, "decenas de muertos y heridos".

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En territorio saudí, el portavoz hutí ha asegurado que las fuerzas rebeldes yemeníes han atacado por partida doble la estación de bombeo número 7 del oleoducto Este-Oeste --unos 330 kilómetros al oeste de Riad--, primero con un dron y después con un misil balístico, idéntico tipo de proyectil al empleado en otro ataque contra instalaciones petroleras en la ciudad portuaria de Yanbu, a orillas del mar Rojo. Asimismo, ha declarado que las fuerzas hutíes han lanzado una operación con un dron contra las instalaciones de la petrolera Aramco en la capital saudí.

Además, el representante rebelde ha agregado dos ataques más, estos dirigidos a la Fuerza Aérea saudí: el primero, con un dron, contra "un avión de carga militar en el aeropuerto de Sharura", en el sur de Arabia Saudí, cerca de la frontera con Yemen; y un segundo contra la base aérea de Jamis Mushait --en el suroeste saudí--, donde que ha reivindicado el impacto "directo" de un misil balístico.

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Hasta el momento, las Fuerzas Armadas saudíes no han informado acerca de ninguna víctima entre sus filas ni de daños en instalaciones militares, como tampoco se han pronunciado en este sentido el Ministerio de Energía saudí o la petrolera Aramco. En cambio, el portavoz de las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Riad sí ha afirmado en redes que las defensas aéreas saudíes han interceptado y destruido un dron hutí sobre la región capitalina y otros dos en la región oriental del país.