La emoción se apodera de la primera misa del papa León XIV en Perú bajo un intenso calor

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Pimentel (Perú), 13 nov (EFE).- La primera misa del papa León XIV empezó por todo lo alto con un emocionante recorrido con el 'papamóvil' por los sectores de las Pampas de Pimentel que devolvió la alegría a las decenas de miles de personas que esperaban a su antiguo obispo desde hacía horas bajo el sol abrasador de Chiclayo para asistir a una prolongada eucaristía.

"El papa fue muy maravilloso, alegre y sonriente. Lo vi así de pasada y fue bien bonito, el corazón se siente alegre", indicó a EFE Teresa, quien señaló que lo estaba esperando en ese lugar desde el día anterior.

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Los asistentes siguieron en las 15 pantallas gigantes la retransmisión de la llegada de León XIV a Chiclayo, donde fue obispo ocho años, y un aplauso multitudinario llenó la explanada en el momento que salió del avión, rumbo a las Pampas de Pimentel, donde los fieles volvieron a vitorear luego de las primeras palabras que Robert Prevost pronunció en la eucaristía.

Uno de los protagonistas de la misa fue el inmenso coro de 600 voces provenientes de Chiclayo y otras regiones del país, incluso de Ecuador, que fueron acompañadas por la Orquesta Sinfónica Nacional.

Durante la comunión, más de cien sacerdotes se repartieron por el recinto para atender a los fieles, que según el Vaticano sumaron 500.000 aunque el espacio había sido pensado para más de un millón.

"¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", declaró el papa en el inicio de la homilía, que fue recibida con profunda emoción y alegría por los fieles locales y que venían de otras regiones o países.

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Una pareja de peruanos, Judy y Carlos Franco, se acaban de comprometer y decidieron colgar en una valla metálica un cartel con el mensaje 'Santo Padre, nos vamos a casar, ¿nos da su bendición?' para que el papa lo leyera en su recorrido por las pampas.

"Venimos pidiendo la bendición del papa, porque, como él ha dicho, no hay que tener miedo para unir nuestras vidas para siempre. ¡Qué mejor que escucharlo en nuestra tierra, donde fue nuestro pastor por muchos años, donde lo amamos y lo queremos!", indicó Judy.

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"Santo Padre, su presencia entre nosotros es un regalo de Dios. Usted ha venido a confirmarnos en la fe, a alentarnos en la esperanza y a recordarnos que aún en medio de las dificultades de nuestro tiempo, nunca debemos perder la confianza en el señor", señaló en la parte final de la misa el actual obispo de Chiclayo, Edinson Farfán.

Agregó que toda la comunidad católica ha querido estar este viernes en las Pampas de Pimentel "para recibirlo, escucharlo y expresarle nuestro cariño y el gran aprecio que le tenemos Santo Padre".

Las largas horas de espera y el fuerte sol que lucía en la inmensa explanada de 55 hectáreas, ubicada a quince kilómetros de Chiclayo, provocó que miles de asistentes abandonaran la misa en el inicio, muchos de ellos por haber acudido con niños y adultos mayores.

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De hecho, antes y durante la misa era frecuente escuchar los gritos de fieles llamando a los bomberos o servicios de emergencia porque había personas que habían sufrido golpes de calor y desmayos, hubo varias evacuaciones de los servicios de emergencia.

Para atender estas labores y resguardar la seguridad, hubo un enorme despliegue de agentes del Ejército, la Dirección de Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes), personal de defensa civil, Ministerio de Salud, Cruz Roja, y bomberos, que antes de la misa recorrieron toda la explanada distribuyendo agua con mangueras para los acalorados fieles.

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También fue destacable la presencia de más de 10.000 'Amigos de León', jóvenes voluntarios que llevaban camisetas amarillas y que ayudaron desde ayer por la tarde a informar y atender a los asistentes a la primera misa del "papa peruano" en Chiclayo.

Paula Bayarte