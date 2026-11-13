La CELAC reclama que el próximo secretario general de la ONU sea de América Latina y el Caribe

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Un total de 24 jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) han suscrito una declaración conjunta en la que reclaman que el próximo secretario general de Naciones Unidas sea un ciudadano procedente de esta región, apelando al principio de "balance geográfico equitativo" en la conducción del organismo internacional.

El documento ha sido remitido formalmente a través de una carta enviada por el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin --país que ejerce la Presidencia Pro Tempore del bloque--, a la embajadora de Letonia ante la ONU y presidenta de turno del Consejo de Seguridad, Sanita Pavluta-Deslandes, según ha informado la Cancillería uruguaya.

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En la misiva, fechada en Montevideo, Lubetkin subraya que la declaración reafirma "al más alto nivel político" la aspiración regional, ya trasladada previamente por los titulares de Exteriores, e insta tanto al Consejo de Seguridad como a la Asamblea General de la ONU a respetar esta posición durante el proceso de consultas y designación.

Los mandatarios firmantes sostienen en el texto que "ha llegado el momento" de que un representante de América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General, argumentando que su nombramiento fortalecerá la diversidad, el multilateralismo y el Derecho Internacional, además de garantizar que todas las regiones del mundo tengan voz en la orientación estratégica de la organización.

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Asimismo, el bloque regional reivindica su "histórica contribución" a la paz, la seguridad y los Derechos Humanos, recordando su condición de zona libre de armas nucleares en virtud del Tratado de Tlatelolco y su compromiso con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El traslado de esta petición formal ante Naciones Unidas se produce pocos días antes de que el Consejo de Seguridad celebre en Nueva York su próximo sondeo informal sobre las distintas candidaturas presentadas para suceder en el cargo al actual secretario general, el portugués António Guterres.

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