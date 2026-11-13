Japón valida subvenciones energéticas de 3.675 millones de euros por la crisis en O. Medio

Guardar

Tokio, 13 nov (EFE).- El Gobierno de Japón aprobó este viernes destinar 650.000 millones de yenes (3.675 millones de euros) a subsidios para la electricidad y el gas en invierno, para hacer frente al encarecimiento de los costes de la energía por la crisis en Oriente Medio.

"De diciembre a febrero, destinaremos 520.000 millones de yenes (2.940 millones de euros) a gastos necesarios para la implementación de medidas de reducción de la carga fiscal", y 130.000 millones de yenes (735 millones de euros) a subvenciones para la electricidad y el gas licuado de petróleo, dijo en una rueda de prensa el viceportavoz del Gobierno, Masanao Ozaki.

PUBLICIDAD

Estas subvenciones a la energía para los meses de invierno procederán de un fondo especial de 2,5 billones de yenes (unos 13.500 millones de euros), creado el pasado junio como parte de un presupuesto adicional de 3,11 billones de yenes (16.700 millones de euros) para hacer frente a la subida de los precios de la energía por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio y la consiguiente disrupción en el estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del crudo que importa Asia, Japón ha sacado al mercado millones de barriles de sus reservas estratégicas de petróleo y ha subvencionado a las petroleras para mantener los precios de la gasolina alrededor de los 170 yenes (0,92 euros) por litro.

PUBLICIDAD

Aunque estos desembolsos han mantenido a raya el impacto de la subida global de los precios de la energía sobre los hogares, el Banco de Japón (BoJ) ha advertido reiteradamente de los riesgos al alza de la inflación, que el pasado septiembre creció hasta el 2,1 % y se situó por encima del objetivo del 2 % del ente por primera vez desde diciembre del año pasado. EFE