El Ejército de Sudán intercepta un dron procedente de Etiopía en medio de intensos combates en el sur del país

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El Ejército de Sudán ha anunciado este viernes que ha conseguido derribar un avión no tripulado procedente de Etiopía sobre el estado fronterizo de Nilo Azul, en el sureste sudanés, escenario en las últimas semanas de intensos combates contra las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. "Nuestras defensas aéreas lograron esta tarde derribar un dron estratégico enemigo en la zona de Dandro, que había cruzado la frontera desde Etiopía", ha explicado el Ejército de Sudán en redes sociales.

El Ejército sudanés lleva meses acusando a Etiopía de alojar a células paramilitares en su territorio en un conflicto diplomático que acabó reventando a principios de este mes, cuando ambos países cerraron sus respectivos consulados. El Gobierno etíope, cabe recordar, acusa por su parte al Ejército de Sudán de auxiliar a los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigray, en el norte del país.

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En medio de esta situación, los combates prosiguen en el estado de Nilo Azul, en torno a la base militar de Sali, ahora mismo amenazada por una ofensiva combinada de las RSF y uno de sus grandes aliados, la facción del Movimiento para la Liberación de Sudán-Norte que lidera Abdelaziz al Hilu.

El Ejército lleva desde este pasado lunes repeliendo ataques sobre la base en medio de importantes bajas, sin dar más detalles. La campaña actual en el sur del Nilo Azul comenzó en marzo, cuando las RSF y el SPLM-N lanzaron una ofensiva que culminó con la toma de Kurmuk el 23 de marzo. Los combatientes se apoderaron de la sede local y de las instalaciones de la 16ª Brigada de Infantería tras arrollar las posiciones del ejército en los alrededores de Jurut y Jor Arbudi.

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