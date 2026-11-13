Día 5 de la COP31: la presidencia de la COP31 presenta un primer resumen de propuestas

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Redacción Medioambiente, 13 nov (EFE).- La presidencia de la COP31 ha publicado este viernes un primer documento resumen que recoge las propuestas de mayor importancia planteadas hasta ahora: desde el abandono de los combustibles fósiles hasta el incremento de la financiación pasando por las posibles medidas para acelerar la mitigación, entre otros temas.

Este informe no llega todavía a la categoría de borrador de lo que debe ser el acuerdo final de la cumbre, sino que es un punto de partida sobre el cual trabajan ya las distintas delegaciones, que se espera den forma durante el fin de semana a sus respectivos documentos con los que presentar una primera propuesta de texto definitivo a comienzos de la semana próxima.

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Un tema: Finanzas y comercio son los dos ejes principales en la lista de días temáticos de la cumbre, pero no solo este viernes, sino a lo largo de todo el foro de Antalya, ya que el incremento de la financiación climática y el modo de canalizarla hacia los países más vulnerables es uno de los asuntos más espinosos de las negociaciones: los datos más recientes confirman que la inversión en transición energética ha crecido hasta situarse ahora mismo en máximos pero al mismo tiempo las aportaciones han ido reduciéndose progresivamente en los últimos años.

Un informe: La iniciativa internacional Architecture for REDD+Transactions ha emitido este viernes los primeros créditos de reducción de emisiones jurisdiccionales TREES de alta integridad para Ghana, el primer país africano que accede así a financiación climática a través de la Coalición LEAF, enfocada en la lucha contra la deforestación, la protección y restauración de bosques y la lucha contra el cambio climático.

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Una declaración: "Volveremos (a la cumbre climática) sin ninguna duda, dentro de dos años", ha sido el augurio del gobernador de California, Gavin Newson, que se ha desplazado a Antalya junto con varios representantes del Partido Demócrata de Estados Unidos a nivel particular -ya que el presidente norteamericano, el republicano Donald Trump, retiró oficialmente a su país-; para ello su formación política tendrá que ganar las elecciones presidenciales de 2028, algo en lo que confían tras su reciente y contundente victoria en las de medio mandato.

Un personaje: Otro político del Partido Demócrata, habitual de las cumbres climáticas, es el exvicepesidente estadounidense Al Gore, que ha clamado contra el modelo de consenso empleado hasta ahora para el acuerdo en el documento final y ha apostado por sustituirlo por el de una "supermayoría", aduciendo que el hecho de que Arabia Saudí y otros petroestados puedan bloquear los avances contra los combustibles fósiles supone "literalmente una locura".

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Una imagen: La de las primeras protestas de activistas climáticos en Turquía exigiendo más dinero para los países del Sur Global: de momento son pocos y se manifiestan fuera del recinto de negociaciones pero este fin de semana pueden manifestarse en mayor número.

ppm/icn