Cuba anuncia visita de su canciller a Vietnam a partir de este viernes

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La Habana, 12 nov (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, realizará una visita oficial a Vietnam, informó este jueves la Cancillería de la isla.

Como parte del programa de actividades que iniciará este viernes, el canciller cubano sostendrá conversaciones oficiales con altos funcionarios de la nación asiática.

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Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), visitará la nación asiática como "enviado especial del Partido y el Gobierno cubanos", indicó la breve nota.

La Habana y Hanoi mantienen una estrechas relaciones políticas y en el ámbito económico, el país asiático se ha afianzado como el primer inversionista de Asia y Oceanía en Cuba, además de participar en proyectos de cooperación en sectores como la seguridad alimentaria, biotecnología, sector biofarmacéutico, salud, educación, ciencia y tecnología, construcción y energía renovables.

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El pasado junio, el ministro vietnamita de Asuntos Exteriores, Le Hoai Trung, realizó una visita oficial a la isla como enviado especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.

El viaje de Rodríguez Parrilla, sigue a su estancia esta semana en China, donde el canciller Wang Yi, reiteró que Pekín apoyará "con firmeza" a Cuba en la defensa de su soberanía nacional, así como su oposición a las sanciones, los bloqueos y la injerencia externa, en referencia a la política de Estados Unidos hacia la isla.

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La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas y la nación china se ha consolidado como uno de los principales aliados del país caribeño, en medio de la escalada de tensiones entre Cuba y EE.UU., que exige cambios políticos y económicos en el país caribeño. EFE