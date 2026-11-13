CSIF reclama que el aumento de plazas FSE para 2027 responda a las necesidades reales del sistema sanitario

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado positivamente el aumento de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) previsto para 2027, aunque reclama que su distribución responda a las necesidades reales de profesionales, especialidades y territorios, y no se limite a un incremento global de la oferta.

El Ministerio de Sanidad ha admitido a un total de 40.474 personas para optar a las 12.850 plazas de FSE de la convocatoria 2026-2027, según las listas provisionales publicadas este viernes, cuyas pruebas selectivas se celebrarán el próximo 23 de enero de 2027.

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En este contexto, CSIF destaca el incremento progresivo de plazas de Medicina, aunque advierte de que la distribución de la oferta debe responder a los "déficits reales" de especialistas y a las necesidades previstas del Sistema Nacional de Salud.

Para el sindicato, es prioritario revisar la planificación de especialidades con dificultades de cobertura, especialmente Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría de Atención Primaria, así como determinadas especialidades hospitalarias.

Además, considera que el problema no debe abordarse únicamente aumentando el número global de plazas, sino que también es necesario analizar su distribución territorial, la capacidad de los centros docentes y las condiciones que dificultan cubrir y mantener determinados puestos.

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CSIF subraya que es imprescindible realizar previsiones de necesidades de todas las categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud, atendiendo a las jubilaciones, la evolución de la demanda asistencial y las diferencias entre comunidades autónomas.

Por todo ello, la entidad sostiene que se debe llevar a cabo una planificación nacional de plantillas, con previsiones por categorías, especialidades y territorios para anticipar los déficits.

También considera necesario la fidelización y estabilidad, a través de ofertas de continuidad profesional y condiciones competitivas para permanecer en la sanidad pública. Igualmente, defiende mejores retribuciones y condiciones laborales, con salarios dignos, jornadas y descansos garantizados y protección efectiva de la salud laboral.

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Por último, aboga por la formación y tutorización de calidad, con una supervisión adecuada, tiempo protegido para la formación y reconocimiento profesional y económico de los tutores.