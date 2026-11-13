13/11/2024 Asraf Beno cumple el sueño de su vida ante una emocionada y orgullosa Isa Pantoja: "Sin ti no hubiera llegado". 'Supervivientes All Stars 3' ha llegado a su fin. Después de 64 días de convivencia en los Cayos Cochinos, en los que Rosa Benito, Chiqui, María Jesús Ruiz, Arkano o Damián Quintero lo han dado todo y nos han regalado grandes momentos pero también enfrentamientos y tensas discusiones, el programa ha celebrado este jueves su gran final bajo la batuta de Jorge Javier Vázquez con cuatro finalistas dispuestos a hacer un último gran esfuerzo por hacerse con el cheque de los 50.000 euros de premio y suceder a Marta Peñate y Rubén Torres como ganador del reality de las leyendas: Yola Berrocal, Víctor Janeiro, Asraf Beno y Omar Sánchez, que como no podía ser de otra manera se han convertido en los grandes protagonistas de una noche épica, aunque solo uno se ha llevado la gloria. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

'Supervivientes All Stars 3' ha llegado a su fin. Después de 64 días de convivencia en los Cayos Cochinos, en los que Rosa Benito, Chiqui, María Jesús Ruiz, Arkano o Damián Quintero lo han dado todo y nos han regalado grandes momentos pero también enfrentamientos y tensas discusiones, el programa ha celebrado este jueves su gran final bajo la batuta de Jorge Javier Vázquez con cuatro finalistas dispuestos a hacer un último gran esfuerzo por hacerse con el cheque de los 50.000 euros de premio y suceder a Marta Peñate y Rubén Torres como ganador del reality de las leyendas: Yola Berrocal, Víctor Janeiro, Asraf Beno y Omar Sánchez, que como no podía ser de otra manera se han convertido en los grandes protagonistas de una noche épica, aunque solo uno se ha llevado la gloria.

Rompiendo la tradición de 'Supervivientes', la final ha tenido lugar en Honduras y no en las instalaciones de Mediaset, aunque los finalistas no han estado solos, ya que hasta la isla han viajado sus seres queridos -Beatriz Trapote, Isa Pantoja, Héctor el hermano de Yola, y la abuela de Omar- para arroparles y darles fuerza en este último empujón para luchar por la victoria.

PUBLICIDAD

El primero en 'caer' eliminado clasificándose como 4º de la edición, Omar, tras perder su duelo directo contra Víctor, que minutos después seguía sus pasos -tras emocionarse hasta las lágrimas con el vídeo que le envió su madre, Carmen Bazán, confesando lo orgullosa que está de él y las ganas que tiene de verle y prepararle unos huevos fritos con patatas- teniendo que conformarse con la 'medalla de bronce' a pesar de partir como uno de los grandes favoritos.

Solo quedaban dos: Yola o Asraf, que protagonizaba un emotivo reencuentro con Isa Pi, a la que no dudaba en pedir en directo "otro bebé" tras confesarle que no había dejado de pensar en ningún momento en ella, en su pequeño Cairo, y en Alberto, el hijo de su mujer al que el marroquí quiere como si fuese suyo. "Ha sido mucho esfuerzo, es la primera prueba que gano. Llevaba dentro mucho dolor y quería demostrarle a Albertito que podía ganar una. Es un sueño esto" expresaba sin poder contener las lágrimas al imponerse en la última prueba de la edición.

PUBLICIDAD

Un sueño que no terminaba ahí, ya que poco después Jorge Javier pronunciaba la ya icónica frase "¡Los espectadores han decidido que el ganador de 'Supervivientes All Stars 3 sea... Asraf!". Una victoria que el modelo agradecía en shock ante la orgullosa y emocionada mirada de Isa. "Muchas gracias, nunca pensé que iba a ganar. He ganado. Me habéis hecho más fuerte", ha expresado eufórico fundiéndose en un gran abrazo con su mujer.

Tras la gran final, la pareja ha compartido un vídeo en redes sociales para agradecer el apoyo de la audiencia y ha sido entonces cuando hemos escuchado a la hija de Isabel Pantoja dedicar unas significativas palabras de orgullo a su marido: "Esto es tuyo y te lo has ganado tú. Increíble cari, después de lo de 2023... Has ganado 'Supervivientes' tú con tu esfuerzo. Has mostrado valores como la constancia, la resiliencia".

PUBLICIDAD

"Pensé que podía si eso estar en la final pero no ganar. Pensé que os ibais a cansar de votar. Me habéis hecho ganador, no me lo creo. Soy ganador de 'Supervivientes'. Para mí esto significa un reconocimiento a todo el esfuerzo, a todo el trabajo, he estado luchando, con el fuego, con la pesca, días lloviendo, pasándolo mal pero aún así he seguido. He notado más que nunca vuestra energía" ha reconocido, dirigiéndose a Isa para asegurar que "has sido parte de esto, sin ti no hubiera llegado donde he llegado, he tenido una defensora increíble y tengo una familia estupenda".