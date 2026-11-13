Agencias

Arcos Dorados gana 101,8 millones de euros hasta septiembre, un 39,9% menos, y lanza una recompra

Imagen 6FM4CNXM5RE5TGEK4PLNDVBOK4
Guardar

Arcos Dorados, la principal operadora de McDonald's en Latinoamérica y el Caribe, registró unos beneficios netos atribuidos de 112,3 millones de dólares (101,8 millones de euros) hasta septiembre, un 39,9% menos que doce meses antes, según ha informado este viernes.

Los ingresos crecieron un 12,8%, hasta los 3.850 millones de dólares (3.491 millones de euros). Del total, las ventas en restaurantes propios ascendieron a 3.674 millones de dólares (3.331 millones de euros) y las de franquiciados a 175,5 millones de dólares (159,1 millones de euros), un 12,8% y un 14,2% más, respectivamente.

PUBLICIDAD

Por regiones, Brasil aportó 1.514 millones de dólares (1.373 millones de euros), un 19,4% más, seguido del resto de Sudamérica, con 1.311 millones de dólares (1.189 millones de euros), un 7,9% más, y América del Norte, con 1.024 millones de dólares (928,4 millones de euros), un 10,4% más.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Arcos Dorados fue de 370,7 millones de dólares (336,1 millones de euros), un 7,9% menos en comparativa interanual y un margen del 9,6%.

De su lado, el sumatorio de costes operativos y otros gastos en los que incurrió la compañía se situó en los 3.643 millones de dólares (3.303 millones de euros), equivalente a un alza del 15,4%.

Ya solo en el tercer trimestre, Arcos Dorados se anotó unas ganancias de 31,2 millones de dólares (28,3 millones de euros), un 79,3% menos, y una facturación de 1.328 millones de dólares (1.204 millones de euros), un 11,3% más.

"Hemos tenido un tercer trimestre sólido, con un aumento de los ingresos totales de más del 11%. El crecimiento se debió al importe medio de las consumiciones y a las tendencias alentadoras en la afluencia de clientes", ha afirmado el consejero delegado de Arcos Dorados, Luis Raganato.

PUBLICIDAD

RECOMPRA Y PREVISIONES

Asimismo, el directivo ha informado de que el consejo de administración de Arcos Dorados ha decidido lanzar un programa de recompra de acciones clase A por un máximo de 25 millones de dólares (22,7 millones de euros) y de seis meses de duración.

La multinacional ya informó en marzo, por otro lado, de que preveía abrir entre 105 y 115 nuevos restaurantes este 2026 y realizar un gasto de capital (capex) de 275 a 325 millones de dólares (249,3 y 294,7 millones de euros).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los hutíes atacan con misiles balísticos la ciudad de Adén, sede del Gobierno yemení

Los hutíes atacan con misiles balísticos la ciudad de Adén, sede del Gobierno yemení

Un pueblo normacedonio pide el estado de crisis por la invasión de más de mil vacas

Infobae

El Papa regresa a su antigua diócesis de Chiclayo y llama a los fieles a "desbordar de Evangelio"

El Papa regresa a su antigua diócesis de Chiclayo y llama a los fieles a "desbordar de Evangelio"

La JEP sentencia a cinco mandos del Ejército de Colombia a penas restaurativas por 35 falsos positivos

La JEP sentencia a cinco mandos del Ejército de Colombia a penas restaurativas por 35 falsos positivos

ConELA denuncia desigualdades territoriales en la aplicación de la Ley ELA dos años después de su aprobación

ConELA denuncia desigualdades territoriales en la aplicación de la Ley ELA dos años después de su aprobación