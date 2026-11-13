Arcos Dorados gana 101,8 millones de euros hasta septiembre, un 39,9% menos, y lanza una recompra

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Arcos Dorados, la principal operadora de McDonald's en Latinoamérica y el Caribe, registró unos beneficios netos atribuidos de 112,3 millones de dólares (101,8 millones de euros) hasta septiembre, un 39,9% menos que doce meses antes, según ha informado este viernes.

Los ingresos crecieron un 12,8%, hasta los 3.850 millones de dólares (3.491 millones de euros). Del total, las ventas en restaurantes propios ascendieron a 3.674 millones de dólares (3.331 millones de euros) y las de franquiciados a 175,5 millones de dólares (159,1 millones de euros), un 12,8% y un 14,2% más, respectivamente.

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Por regiones, Brasil aportó 1.514 millones de dólares (1.373 millones de euros), un 19,4% más, seguido del resto de Sudamérica, con 1.311 millones de dólares (1.189 millones de euros), un 7,9% más, y América del Norte, con 1.024 millones de dólares (928,4 millones de euros), un 10,4% más.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Arcos Dorados fue de 370,7 millones de dólares (336,1 millones de euros), un 7,9% menos en comparativa interanual y un margen del 9,6%.

De su lado, el sumatorio de costes operativos y otros gastos en los que incurrió la compañía se situó en los 3.643 millones de dólares (3.303 millones de euros), equivalente a un alza del 15,4%.

Ya solo en el tercer trimestre, Arcos Dorados se anotó unas ganancias de 31,2 millones de dólares (28,3 millones de euros), un 79,3% menos, y una facturación de 1.328 millones de dólares (1.204 millones de euros), un 11,3% más.

"Hemos tenido un tercer trimestre sólido, con un aumento de los ingresos totales de más del 11%. El crecimiento se debió al importe medio de las consumiciones y a las tendencias alentadoras en la afluencia de clientes", ha afirmado el consejero delegado de Arcos Dorados, Luis Raganato.

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RECOMPRA Y PREVISIONES

Asimismo, el directivo ha informado de que el consejo de administración de Arcos Dorados ha decidido lanzar un programa de recompra de acciones clase A por un máximo de 25 millones de dólares (22,7 millones de euros) y de seis meses de duración.

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La multinacional ya informó en marzo, por otro lado, de que preveía abrir entre 105 y 115 nuevos restaurantes este 2026 y realizar un gasto de capital (capex) de 275 a 325 millones de dólares (249,3 y 294,7 millones de euros).