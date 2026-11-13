Agentes que investigaron caída de fundador de Mango no pueden concluir que fuera homicidio

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Barcelona (España), 13 nov (EFE).- Dos agentes de la Unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra, la policía regional catalana, que investigaron la muerte del fundador de la marca española de ropa Mango, Isak Andic, al caer por un barranco durante una excursión con su hijo, admitieron este viernes que no pueden concluir con seguridad que el fallecimiento fuera un homicidio.

Los agentes declararon hoy como testigos ante la juez que investiga a Jonathan Andic, hijo del empresario, para aclarar si la caída fue provocada por un tropiezo, como mantiene la defensa, o por un empujón de su hijo, como sospecha la Fiscalía.

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Según fuentes jurídicas, los Mossos se ratificaron en el informe que hicieron en su día sobre el suceso, en el cual concluyeron que no se podía determinar la participación de "otras personas" en la caída y que tampoco podían determinar la naturaleza de la caída, ya que el resultado de las simulaciones no fue concluyente.

Los agentes se pronunciaron también sobre una huella hallada en el lugar de la caída de Andic, que la jueza cree no ser fortuita, sino provocada artificialmente para simular que era un pisada dejada por el empresario antes de despeñarse.

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Reconocieron que no se podía determinar la antigüedad de dicha huella, ya que había llovido en la zona días antes de que se examinará. El terreno, además, no había sido debidamente acordonado desde el primer día para impedir que quedara contaminado.

En esta segunda ronda de comparecencias de testigos hablaron también el chófer y hombre de confianza del fallecido magnate, quien en su día declaró a los Mossos que la relación del empresario con su hijo era buena, y un escalador que pasó por el lugar de la caída instantes después y quien dijo no haber visto ni oído nada. EFE

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