Técnicas Reunidas logra su primer contrato de gestión de proyectos en Kazajistán para un complejo de amoniaco

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Kazazot Prime ha adjudicado a Técnicas Reunidas el contrato de servicios de gestión del proyecto ('Project Management Consultancy' o PMC) para el gran complejo de amoniaco y urea que desarrolla en la localidad de Aktau, capital de la provincia de Mangystau, en el suroeste de Kazajistán.

Según ha informado este jueves la compañía de ingeniería española en un comunicado, se trata del primer contrato de tipo PMC que suscribe en Kazajistán, lo que, para la empresa, supone poner en marcha el desarrollo "de una nueva gama de servicios especializados y de alto valor añadido para sus clientes en la región".

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El complejo industrial de Aktau contará con unidades de producción de amoniaco, urea, ácido nítrico y nitrato amónico, además de instalaciones auxiliares, servicios generales, almacenamiento, ensacado y sistemas de expedición.

Tendrá una capacidad anual de producción de 660.000 toneladas de amoniaco, 577.500 toneladas de urea, 395.000 toneladas de ácido nítrico y 500.000 toneladas de nitrato amónico, cifras que, según destaca Técnicas Reunidas, lo convertirán en la mayor instalación de producción combinada de fertilizantes del país.

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En virtud del acuerdo con Kazazot, Técnicas Reunidas gestionará, supervisará y coordinará el desarrollo íntegro del proyecto -abarcando las fases de ingeniería, compras, construcción, puesta en marcha y cierre-, actuando en nombre de Kazazot frente al contratista principal encargado de la ejecución material.

El contrato, que entró en vigor el pasado mes de octubre y estará vigente hasta la puesta en marcha de la planta, conlleva la dedicación de un equipo técnico y de gestión ampliable según las necesidades, ha explicado la firma española.

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Esta adjudicación, de la que no se ha desvelado el importe, da continuidad a la relación entre ambas compañías, que ya firmaron en enero de 2023 un contrato para desarrollar la ingeniería de diseño (FEED) de esta misma instalación.

400 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS DE SERVICIOS ESTE AÑO

Este nuevo contrato con con Kazazot se enmarca en el plan estratégico 'Salta' de Técnicas Reunidas, uno de cuyos ejes principales es el refuerzo de los contratos de servicios.

En este ámbito, la firma prevé alcanzar adjudicaciones cercanas a los 400 millones de euros en el conjunto de 2026, lo que le permitirá confirmar su objetivo de llegar a los 500 millones de euros de ingresos por estas actividades en 2028.

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