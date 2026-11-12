Katz afirma que no necesita autorización para atacar Gaza ante las presiones de oposición

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Jerusalén, 12 nov (EFE).- El ministro israelí de Defensa en funciones, Israel Katz, afirmó este jueves que no necesita autorización para ordenar ataques en Gaza, Cisjordania, Líbano o Irán, en plena disputa con la oposición por las decisiones militares durante la formación del nuevo Gobierno y tras el ataque israelí a un hospital gazatí que ha dejado al menos seis muertos.

"No requerimos la aprobación de la oposición ni de ninguna autoridad jurídica para ordenar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que lleven a cabo ataques selectivos en Gaza, operaciones defensivas y ofensivas en el Líbano; el mantenimiento de una zona de seguridad en Siria (...); la evacuación de un barrio utilizado por terroristas en Hebrón (Cisjordania)", afirmó Katz en un comunicado.

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El ministro, que permanece en funciones mientras se configura un nuevo Gobierno tras las elecciones israelíes, incluyó también en su mensaje las operaciones militares de Israel en Irán, donde aseguró haber demostrado "tanto determinación como buen criterio", y sostuvo que continuará "actuando de este modo, según lo exija la situación".

Sus declaraciones se producen después de que el Ejército israelí bombardease el hospital gazatí de Naser (sur de la Franja) durante la madrugada de este jueves, matando a al menos 6 personas e hiriendo a otra treintena, incluyendo a un niño y a personal sanitario del centro médico.

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El ataque se produjo tras la petición este miércoles del líder opositor israelí Gadi Eisenkot al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, de que no emprenda acciones militares sin "una amenaza directa e inmediata" hasta que haya un nuevo Gobierno, en medio de las sospechas de que pueda buscar desencadenar una nueva guerra para frustrar la formación de una coalición rival.

En un comunicado, la Oficina del primer ministro respondió que "todas las decisiones" del Gobierno de Netanyahu "se tomaron únicamente por consideraciones de seguridad y en plena coordinación con el aparato de seguridad", y que "han traído logros sin precedentes" a Israel.

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"La seguridad de Israel no se encuentra en un estado de transición, ni depende de procesos políticos que puedan estar desarrollándose de forma paralela", afirmó hoy a su vez el ministro Katz.

"Existe un único primer ministro y un único ministro de Defensa que imparten directrices a las FDI, así como un único gobierno responsable de todas las decisiones relativas a la seguridad de Israel", añadió.

Eisenkot recibió el domingo el encargo de formar Gobierno del presidente, Isaac Herzog, con el respaldo de 67 diputados, incluidos los 19 de las formaciones árabes, y dispone de un plazo de 28 días, prorrogables otros 14, para establecerlo. EFE

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