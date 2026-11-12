Jueves, 12 de noviembre de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 12 nov (EFE).-

Moscú.- Los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegan a Moscú para reunirse con el presidente Vladímir Putin después de las negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y EE.UU. en Abu Dabi.

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Antalya (Turquía).- La cuarta jornada de la cumbre climática COP31, dedicada al tema de las ciudades resilientes y el medio ambiente urbano, acoge la segunda parte del encuentro de líderes, con la intervención de dirigentes de 25 naciones, varias de ellas isleñas del Pacífico, pero también productores de petróleo como Venezuela, Libia y Argelia.

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Lima - El papa León XIV encabeza una vigilia de oración con los jóvenes y universitarios de Perú, en su segundo día de visita oficial en el país andino, el que más se identifica con él tras haber vivido en distintas partes durante más de 20 años y haber adoptado su nacionalidad. Estadio Monumental

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Lima.- El papa León XIV lidera un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, durante el segundo día de su visita oficial a Perú.

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Chiclayo (Perú).- Mientras León XIV pronunciaba sus primeras palabras como papa frente a la plaza San Pedro, tras las cortinas púrpuras del balcón se ocultaba un tímido peruano, Edgard Rimaycuna, el secretario personal de Robert Prevost desde que era obispo de Chiclayo y que ahora vuelve a su tierra como asesor del sumo pontífice.

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Lima.- El papa León XIV se reencuentra con los obispos de Perú con los que trabajó en conjunto durante su larga vida pastoral en el país andino, el que más se identifica con él tras haber vivido en distintas partes durante más de 20 años y haber adoptado su nacionalidad.

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Pimentel (Perú).- Miles de peruanos llegan a las Pampas de Pimentel, una extensa llanura desértica a las afueras de Chiclayo, para esperar la multitudinaria misa que el viernes oficiará el papa León XIV, en su regreso a la diócesis en la que fue obispo durante ocho años.

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Lima.- La Red de Sobrevivientes de Perú, un grupo de denunciantes de abusos dentro de la Iglesia peruana, realizan un plantón en defensa de las víctimas, durante la visita del papa León XIV al país.

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Bruselas.- El Parlamento Europeo celebra un debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania.

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Gaza.- Israel atacó el hospital gazatí de Nasser (sur de la Franja) durante la madrugada de este jueves, matando a al menos 6 personas e hiriendo a otra treintena, incluyendo a personal sanitario, según informaron fuentes de este centro médico y confirmó el Ejército israelí.

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Dublín.- La Comunidad Política Europea (CPE), un foro de cooperación que reúne a casi todos los países del continente europeo, centrará este jueves sus debates en Ucrania y en la manera de reforzar la seguridad y la defensa en Europa, en particular frente a los ataques híbridos.

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Nairobi.- La oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África informa en una rueda de prensa virtual de la evolución del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que este domingo cumple seis meses.

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Lisboa.- La brecha de género y el papel de las emprendedoras en el sector tecnológico centrarán la jornada de este jueves en la Web Summit, que incluye un encuentro de mujeres vinculadas a la tecnología en Portugal. En 2025, el 40 % de las startups participantes fueron fundadas por mujeres; el 55 % de las encuestadas cree que el sector no hace lo suficiente para combatir la desigualdad.

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Ciudad de México.- El freno judicial en las elecciones generales del 29 de noviembre al voto de descendientes de emigrantes españoles, nacionalizados bajo la "ley de nietos", provoca controversia a las puertas del consulado de España en Ciudad de México, donde algunos afectados denuncian sentirse “ciudadanos de segunda”.

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Nairobi.- El Colegios de Abogados de Kenia (LSK, en inglés) convoca una marcha pacífica hacia la oficina del inspector general de Policía en Nairobi para exigir el retorno a salvo del abogado keniano Abshir Ahmedsadak Abdi -secuestrado el pasado día 1 por hombres armados- coincidiendo con una audiencia judicial del caso.

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Jimaní (República Dominicana).- Una verja en construcción a lo largo de la frontera y una creciente presencia militar recuerdan en las calles de la ciudad de Jimaní que República Dominicana no es inmune a la crisis que vive el vecino Haití, un país agobiado por la violencia de las bandas armadas.

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Luxemburgo.- Una abogada general del TJUE presenta sus conclusiones sobre el recurso de casación de la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General que anuló la multa de 1.494 millones de euros impuesta a Google por su servicio AdSense for Search.

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Bruselas.- La Alianza de la Izquierda Europea organiza un acto en la rotonda Schuman con motivo de la presentación de la Iniciativa Ciudadana Europea ‘Justicia para Palestina’ al que asistirá la eurodiputada de Podemos Isabel Serra.

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que resolver la "cuestión de Taiwán" y lograr la "reunificación completa" constituye una "tarea histórica ineludible" del Partido Comunista (PCCh), durante la conmemoración en Pekín del 160.º aniversario del nacimiento de Sun Yat-sen, primer presidente de la República de China.

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Yakarta.- El vicepresidente de Indonesia, Gibran Rakabuming, presentó este jueves su dimisión tras varios días de controversia, avivadas por las dudas sobre la validez de sus títulos académicos y tras la interceptación de una conversación telefónica al presidente del país, el exmilitar Prabowo Subianto.

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Pekín.- Pekín acoge entre el 12 y el 14 de noviembre la 23º Exposición Internacional de Semiconductores de China, una cita a la que acuden grandes compañías para mostrar sus avances y sus nuevas propuestas tecnológicas.

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Nueva Delhi.- Decenas de miles de trabajadores de la construcción en Delhi han perdido sus empleos, muchos de ellos informales y de pago diario, luego de que las autoridades capitalinas prohibieran las obras en un intento de frenar la polución extrema que asfixia a la metrópoli india cada invierno.

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Yakarta.- El jefe de la Policía Nacional de Indonesia, Suyudi Ario Seto, ha acudido este jueves a la sede parlamentaria en Yakarta para abordar las acusaciones de escuchas ilegales presuntamente realizadas por el exjefe de la Policía, Listyo Sigit Prabowo, sobre el presidente del país, Prabowo Subianto.

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Manila.- Manifestantes se han reunido frente a la Torre Trump en la ciudad de Makati, en la zona metropolitana de Manila, para protestar contra la participación de Estados Unidos como socio de diálogo en la próxima 49º Cumbre de Líderes de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental.

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Miami.- Las autoridades de Florida hunden en el golfo de México el histórico transatlántico SS United States, de más de 300 metros de eslora y que en su época fue el barco más rápido de su clase, para crear el arrecife artificial más grande del mundo.

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San Juan.- La secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López, visita este jueves Puerto Rico, con motivo del XXIX Foro Estados Unidos–España, que se celebrará del 12 al 14 de noviembre en San Juan.

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Banda Aceh (Indonesia).- Un tribunal de la provincia indonesia de Banda Aceh ha condenado a seis personas a recibir entre 9 y 20 latigazos por incumplir la ley islámica, que castiga las relaciones lésbicas, homosexuales y bisexuales, así como las relaciones fuera del matrimonio, con azotes.

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Bali (Indonesia).- El ciudadano australiano Sean Miller asistió este jueves a una vista en el Tribunal de Distrito de Denpasar, en la isla de Bali, donde está siendo juzgado por presunta posesión de drogas.

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Rabat.- Celebración del Día Internacional de la Mujer Africana 2026.

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Las Vegas (EE.UU.).- La Academia Latina de la Grabación desvela a los ganadores de la 25 edición de los Latin Grammy, el reconocimiento más grande de la industria musical latina e hispana, con Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y Ca7riel y Paco Amoroso, empatados a siete nominaciones.

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Ciudad de Guatemala.- Los restos del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias arriban a Guatemala procedentes de París para recibir homenajes de Estado, los cuales concluyen con su inhumación en el Centro Cultural que lleva su nombre en la capital del país centroamericano.

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Roma.- El Instituto Cervantes en Roma presenta la exposición «Pulchrum» que reúne, por primera vez en Italia, más de ochenta fotografías en blanco y negro, algunas inéditas hasta la fecha, del fotógrafo español José Ramón Cuervo-Arango (Gijón, 1947).

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Seúl.- El grupo surcoreano de K-pop Stray Kids ofrece un encuentro con medios internacionales en Seúl para hablar sobre su gira mundial de 2027, que incluirá conciertos en estadios de América del Norte y Europa, entre ellos España.

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Bogotá.- El largometraje colombiano Alix llega a los cines con una original propuesta en la que se reinterpreta el clásico de Alicia en el país de las maravillas en el contexto de los conflictos armados que sufre el país suramericano.

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San Juan.- La película puertorriqueña Raíces llega este jueves a la gran pantalla con un elenco de actores y actrices de Puerto Rico y España como Miquel Fernández, Ana Torrent y Mari Carmen Sánchez.

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El Arish (Egipto).- En un taller de El Arish, en el norte del Sinaí, Ghalia Suliman da las primeras puntadas a un vestido que tardará seis meses en terminar, una estampa cotidiana para más de 20.000 mujeres de este territorio egipcio que encuentran en el bordado tradicional su principal seña de identidad y sustento económico.

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París.- La casa Aguttes subastará el 26 de noviembre en París el manuscrito original del filme del oeste 'Hasta que llegó su hora' (1968), del italiano Sergio Leone (1929-1989), un texto de 420 páginas estimado entre los 20.000 y 30.000 euros y dedicado al compositor y cineasta francés Alan Simon.

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srp/alm/EFE

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