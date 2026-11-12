Santander sube un 5% canje de oferta para controlar su filial en Brasil y ampliará capital en 1.900 millones

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Banco Santander ha decidido mejorar un 5% las condiciones anunciadas el pasado 30 de julio para la oferta voluntaria que tiene previsto lanzar para adquirir todas las acciones ordinarias, acciones preferentes, units (unidades) y American Depositary Shares (ADS) de Santander Brasil emitidas y en circulación que aún no posee, según ha informado en un comunicado este jueves.

Estos títulos son representativos de aproximadamente el 10% del capital de su filial en Brasil, y dicha mejora se llevará a cabo mediante ofertas de canje simultáneas en Brasil y Estados Unidos, todo "tras la evolución reciente de los mercados y los comentarios recibidos de los grupos de interés".

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En concreto, la compañía presidida por Ana Botín ha incrementado en un 5% la ecuación de canje anunciada anteriormente con el objetivo de hacer la oferta "más atractiva" para los titulares de valores de Santander Brasil.

0,2124 POR CADA ACCIÓN ORDINARIA

De este modo, los titulares que acudan a la oferta recibirán ahora por cada unit o ADS de Santander Brasil, 0,4260 acciones de nueva emisión de Banco Santander (frente a las 0,4056 anunciadas el 30 de julio) y por cada acción ordinaria o preferente de Santander Brasil, 0,2130 acciones de nueva emisión de Banco Santander (frente a las 0,2028 anunciadas anteriormente).

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Tras ajustar los dividendos ya pagados por Banco Santander y Santander Brasil desde el 30 de julio, las ecuaciones de canje a fecha de este jueves 12 de noviembre serían de 0,4246 acciones de Banco Santander por cada unit o ADS, 0,2124 por cada acción ordinaria y 0,2122 por cada acción preferente de Santander Brasil, reflejando ya esta mejora anunciada hoy.

En todos los casos, las acciones de Banco Santander seguirán entregándose en forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR) o ADS, según corresponda, y cotizarán en las bolsas de São Paulo (Brasil) y Nueva York (Estados Unidos), respectivamente.

166 MILLONES DE NUEVAS ACCIONES

En caso de aceptación total de la oferta, Banco Santander emitiría aproximadamente 166 millones de nuevas acciones, equivalentes a alrededor del 1,1% de su capital actual, y la contraprestación máxima ascendería a aproximadamente 1.900 millones de euros, tomando como referencia el precio de cierre de mercado de este pasado miércoles, a 11,294 euros.

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Santander someterá a la aprobación de sus accionistas las correspondientes ampliaciones de capital necesarias para atender la oferta en una junta general extraordinaria de accionistas, cuya celebración está prevista para el próximo día 15 de diciembre. El banco ha destacado que esta operación está "plenamente alineada" con su estrategia de generar valor para el accionista a largo plazo y responde al marco disciplinado de asignación de capital del grupo.

"Constituye una alternativa atractiva frente a otras opciones de asignación de capital, y al mismo tiempo tiene un impacto neutro sobre la ratio de capital del grupo", ha explicado, detallando que, teniendo en cuenta las nuevas condiciones de la oferta, se espera que contribuya a aumentar el beneficio por acción en aproximadamente un 0,3% a partir de 2029.

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Además, el valor contable tangible por acción crecería en aproximadamente un 0,6%, a parte de generar una "atractiva rentabilidad" sobre el capital, de acuerdo con las expectativas actuales del mercado. Asimismo, contribuirá a reforzar el crecimiento del beneficio del grupo a largo plazo y su capacidad de generación orgánica de capital en los próximos años, según Santander.