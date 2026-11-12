Rusia ataca Ucrania con múltiples misiles y 123 drones

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Kiev, 12 nov (EFE).- Rusia lanzó durante la madrugada contra Kiev y otras zonas de Ucrania múltiples misiles balísticos y antibuque y 123 drones de larga distancia, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas neutralizaron 94 de los drones, mientras que ninguno de los misiles fue interceptado.

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Un número no especificado de misiles y de drones impactaron en 17 localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Ucrania apenas recibe misiles PAC-3 para sistemas Patriot para derribar misiles balísticos rusos, lo que la hace altamente vulnerable a este tipo de armamento enemigo. EFE