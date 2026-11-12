Agencias

Taiwán descarta "cambios importantes" entre EE.UU. y China en la próxima cumbre de la APEC

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Taipéi, 12 nov (EFE).- El viceministro taiwanés de Asuntos Exteriores Chen Ming-chi afirmó este jueves que "no habrá cambios importantes" en las relaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) y China durante la cumbre de líderes de la APEC de la próxima semana, en la que está previsto que se reúnan los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping.

En una comparecencia parlamentaria recogida por la agencia CNA, Chen recordó que en las últimas dos reuniones entre ambos líderes, celebradas en mayo y septiembre en Pekín y Washington, respectivamente, las dos partes "no acordaron ninguna dirección concreta" y es posible que aún haya puntos en los que no están de acuerdo.

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El viceministro indicó que, en su opinión, los próximos encuentros entre Trump y Xi en la APEC y en la cumbre del G20, prevista para diciembre en Florida (EE.UU.), "tampoco traerán avances".

Respecto a las relaciones entre Taipéi y Washington, Chen indicó que la estrategia de Taiwán hacia Estados Unidos es "integral" y que la cooperación en materia de inversión, comercio, tecnología y defensa "forma un marco importante" sobre el que se construyen dichas relaciones.

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"Ese marco ya existe, así que se puede estar más tranquilo", aseveró Chen, y agregó que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla "mantendrá una comunicación constante" con la parte estadounidense y permanecerá atento a "cualquier posible cambio".

Estas declaraciones llegan a falta de una semana para la cumbre de la APEC, que tendrá lugar en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.

Durante su visita a Washington en septiembre, y según la versión china, Xi instó a EE.UU. a adherirse a la "posición correcta" y "oponerse" a la independencia de Taiwán, lo que supondría un cambio sustancial en la postura de Washington, que oficialmente "no apoya" esa independencia.

Además, en su encuentro cara a cara de mayo, el líder chino advirtió a su homólogo estadounidense de que una "mala gestión" de la cuestión taiwanesa podría llevar a ambas potencias al "choque" o incluso al "conflicto". EFE

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