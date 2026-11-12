Un dirigente colono israelí denuncia que las autoridades francesas le han negado la entrada al país galo

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El dirigente colono israelí Yossi Dagan ha denunciado que las autoridades francesas le han negado la entrada a Francia por su rol en la creación de decenas de asentamientos en el norte de Cisjordania, así como por su activismo en pro de la recolonización israelí de la Franja de Gaza.

Así lo ha transmitido la oficina del propio Dagan en un comunicado en el que asegura que agentes de control fronterizo lo apartaron para interrogarlo y le comunicaron que se le denegaba la entrada a Francia por su referido rol en el movimiento colono israelí, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

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Dagan --que al trascender la noticia se ha declarado "orgulloso de ser judío y sionista" y de "estar en el lado correcto de la historia"-- es un destacado activista colono y preside el llamado Consejo Regional de Samaria, que ejerce de autoridad municipal para alrededor de 35 asentamientos en el norte de Cisjordania. Asimismo, ha impulsado un programa con el objetivo de que, para el año 2050, un millón de personas residan en el norte de Cisjordania.

ISRAEL RECHAZA UNA MEDIDA "TOTALMENTE INACEPTABLE"

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí ha respondido a la actuación de las autoridades galas calificando como "muy grave la decisión de Francia de prohibir la entrada a un cargo electo israelí que respeta la ley, por motivos claramente políticos e ideológicos".

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"Se trata de una medida totalmente inaceptable, e Israel exigirá explicaciones al Gobierno francés al respecto y, en consecuencia, estudiará las medidas que tomará", asevera la nota.

Este incidente llega en el marco de unas relaciones bilaterales notablemente tensionadas, especialmente en el último año, en el que el Elíseo se ha mostrado cada vez más crítico con el Gobierno liderado por Netanyahu, la guerra en la Franja de Gaza y el recrudecimiento de la violencia en Cisjordania.

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Algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo francés han sido, precisamente, vetos a la entrada en su territorio a los ministros de Finanzas y de Seguridad, los ultras Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, respectivamente, así como a cuatro líderes de organizaciones de colonos y 21 colonos considerados violentos. Aunque París no dio a conocer la lista completa de las personas a las que se había prohibido la entrada en ese momento, aunque es probable que Dagan figurara en ella.

El Gobierno francés también ha anunciado sanciones contra varios colonos, tanto a título individual como a entidades, y ha prohibido a las empresas de defensa israelíes asistir a las ferias de defensa y armamento celebradas en Francia.