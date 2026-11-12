Médicos israelíes califican de "genocidio" el bombardeo de un hospital en Gaza

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Jerusalén, 12 nov (EFE).- La organización Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI por sus siglas en inglés) condenó este jueves el bombardeo del Ejército israelí contra el hospital gazatí de Naser, que causó al menos 6 muertos, y lo calificó de "continuación del genocidio" en la Franja de Gaza.

"El genocidio de Israel en Gaza continúa bajo la apariencia de un alto el fuego. Los ataques reiterados contra hospitales y personal sanitario están devastando aún más un sistema de salud ya de por sí destrozado, privando a los palestinos en Gaza del acceso a atención médica esencial y de la posibilidad de recuperarse y vivir con dignidad", afirma un comunicado publicado por la ONG.

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PHRI criticó además la "inacción internacional" ante los ataques contra el sistema sanitario gazatí, y advirtió de que continuarán "mientras los responsables no rindan cuentas".

Su mensaje fue publicado después de que el Ejército israelí bombardease el hospital gazatí de Naser (sur de la Franja) durante la madrugada de este jueves, matando a al menos 6 personas e hiriendo a otra treintena, incluyendo a un niño y a personal sanitario del centro médico. Los proyectiles provocaron daños graves en el complejo de quirófanos, que quedó fuera de servicio.

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Los militares israelíes sostienen que el ataque tuvo como objetivo "a un alto mando de Hamás" y que se tomaron "medidas para reducir los daños a los civiles".

Sin embargo, el personal del hospital, en el que unos 800 pacientes se encontraban ingresados en el momento del ataque, denunció no haber recibido ningún tipo de advertencia u orden de evacuación.

El bombardeo se produjo pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.600 gazatíes y herido a otros 5.878, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.600 palestinos desde octubre de 2023. EFE

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