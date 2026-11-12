Los escenarios de Eisenkot para formar Gobierno en Israel: posibles coaliciones

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Jerusalén, 12 nov (EFE).- El líder opositor Gadi Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre -prorrogable al 20 de ese mes- para formar Gobierno en Israel con 48 escaños en su bloque y ninguna mayoría asegurada, lo que deja un escenario de incertidumbre con varias opciones sobre la mesa.

Desde un Gobierno opositor en minoría con el apoyo de los dos partidos árabes hasta otro que incorpore a una formación ultraortodoxa, pasando por un Ejecutivo de unidad con el Likud de Benjamín Netanyahu o un acuerdo de rotación en la jefatura del Gobierno, las fórmulas que se barajan reflejan las dificultades para articular una mayoría parlamentaria y las profundas diferencias entre los posibles socios.

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Es la vía más directa para Eisenkot. La ley israelí no exige 61 votos (mayoría absoluta del Parlamento) para investir un Gobierno, sino más apoyos que rechazos, y los 19 diputados de los partidos árabes Raam y Lista Conjunta se han mostrado dispuestos a apoyar a un Ejecutivo que sustituya al de Netanyahu.

"Incluso sin hablar con los árabes, (Eisenkot) puede conseguir su apoyo, o que algunos se queden en casa" el día de la investidura, explicó el politólogo Gideon Rahat, del Instituto de la Democracia de Israel (IDI), en un repaso a las coaliciones posibles en una ponencia organizada por el Club de Prensa de Israel.

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El Likud ya ha tachado a los partidos árabes de ilegítimos, y Netanyahu los acusó el martes, en la constitución de la Knéset (Parlamento), de "apoyar el terrorismo" y ser un "caballo de Troya" de Irán.

Eisenkot ha puesto en cambio como condición para pactar con ellos unos principios, entre ellos la defensa de un Estado judío y democrático y el rechazo a Hamás.

Según el portal Ynet, el bloque opositor negocia con el líder de Raam, Mansur Abás, que reconozca explícitamente a Hamás como organización terrorista, y éste habría aceptado en principio a cambio de una participación real en el Gobierno.

El principal obstáculo para esta vía está en el propio bloque opositor. El líder de Israel Beitenu, Avigdor Líberman, ha descartado en reiteradas ocasiones apoyar un Gobierno en minoría, "ni siquiera uno de transición", y este martes volvió a rechazar en la Knéset cualquier dependencia de los partidos árabes.

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Judaísmo Unido de la Torá (7 escaños), socio de la actual coalición, fue el único partido que no recomendó a ningún candidato para formar Gobierno.

Según Rahat, partidos ultraortodoxos como este "siempre pertenecerán a la derecha", pero si ven que hay una mayoría sin ellos podrían sumarse para proteger los intereses de sus comunidades.

Eisenkot llegó a estudiar un Gobierno en minoría con la abstención de Judaísmo Unido de la Torá y de Raam, según Ynet. Ahora es Líberman, que en campaña se negó a gobernar con los partidos ultraortodoxos, quien ha pedido a Eisenkot que renuncie a un Gobierno apoyado por los partidos árabes a cambio de traer a Judaísmo Unido de la Torá, según el mismo portal.

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El obstáculo es el reclutamiento militar obligatorio de esta comunidad religiosa actualmente exenta, uno de los principios de Eisenkot y una línea roja para los dos partidos ultraortodoxos, que suman 13 escaños.

Para Rahat, es fácil ver al Likud en una coalición con la mayoría de partidos de la oposición, de ideología también de derechas. "No hay muchas diferencias ideológicas. Lo único es Netanyahu: nunca renunciaría a ser primer ministro", afirma.

Netanyahu pidió el martes ante la Knéset "un Gobierno de unidad nacional" frente a la amenaza de Irán, pero Eisenkot canceló como respuesta la reunión de negociación que su partido tenía prevista con el Likud, al considerar que su discurso demostraba que el primer ministro "no quiere unidad".

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Este miércoles, la Oficina del primer ministro volvió a invitar a Eisenkot a unirse a "un Gobierno que lucha contra el terrorismo", en respuesta a una carta en la que el líder de Yashar! le exigía no emprender acciones militares sin "una amenaza directa e inmediata" hasta la formación de un Ejecutivo.

Israel ya tuvo un Gobierno de rotación entre Simón Peres e Isaac Shamir de 1984 a 1988, pero el de Netanyahu y Benny Gantz en 2020 fracasó. Tampoco consiguió acabar la legislatura el último de 2021, con el que Naftali Bénet y Yair Lapid buscaron echar a Netanyahu del Gobierno y que se disolvió por falta de apoyos.

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El presidente israelí, Isaac Herzog, sin poder político real pero que es el encargado de propiciar los acuerdos, ha planteado un "reparto del poder" que la oposición ha rechazado.

Si nadie forma Gobierno en el plazo máximo de 42 días (a contar desde el 8 de noviembre), Israel volvería a las urnas, algo que Herzog pidió el martes evitar: "Esta Knéset debe completar su mandato (...). Deben hacer todo lo posible para evitar una segunda vuelta electoral".

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Según Rahat, ese escenario podría interesar a Netanyahu: "Si reduces el voto árabe a la mitad, probablemente consigues una mayoría para su bloque", y ya se percibe "un intento de intimidar a los árabes para que se queden en casa".

Pese a todo, el politólogo ve en un Gobierno en minoría una oportunidad para una democracia en la que, a su juicio, los partidos "han desaparecido" y "solo hay líderes": "Un Gobierno débil que tenga que crear alianzas una y otra vez sería muy bueno para Israel".

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