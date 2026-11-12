Un adolescente, en estado crítico tras caer de un tren en el puente de la bahía de Sídney

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Los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 11.30 horas (00.30 GMT) de este jueves, después de que el joven cayera a las vías en el tramo ferroviario comprendido entre las estaciones de Wynyard y Milsons Point, según informó la Policía de Nueva Gales del Sur (NSW) en un comunicado.

El menor fue atendido en el lugar por personal médico de un helicóptero de rescate, que aterrizó en el cercano parque Bradfield, y también por paramédicos de Ambulancias de Nueva Gales del Sur.

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Posteriormente, fue trasladado al hospital Royal North Shore en estado crítico, según la cadena pública ABC.

El inspector Luke Barrett, del Comando de Transporte de la Policía, explicó que las primeras investigaciones y la revisión de las cámaras de seguridad apuntan a que el joven viajaba en el exterior del convoy, una práctica conocida como "train surfing" o surfear trenes.

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El adolescente iba acompañado de otras dos personas y estaba colgado del lateral del tren antes de caer, indicó Barrett, quien advirtió contra la influencia de los vídeos difundidos en plataformas digitales que glorifican este tipo de comportamientos.

Por su parte, el director ejecutivo interino de Sydney Trains, Jas Tumber, alertó de que las redes sociales están alimentando el aumento de estas prácticas y recordó que no merece la pena arriesgar la vida por unos segundos de notoriedad en Internet.

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El incidente provocó interrupciones temporales en los servicios ferroviarios entre Wynyard y North Sydney, además de importantes retrasos en varias líneas. EFE