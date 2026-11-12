El español Aday Mara bate su récord de minutos en la nueva derrota de los Thunder ante los Blazers

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El pívot español Aday Mara no pudo sumar una victoria en la jornada de de este miércoles de la Fase Regular de la NBA 2026-2027 tras la nueva derrota de los Oklahoma City Thunder ante los Portland Trail Blazers por 118-108, aunque batió su récord de minutos en pista; mientras que el alero Hugo González no aportó demasiado en el triunfo 93-98 de los Boston Celtics ante los Toronto Raptors.

El jugador aragonés de 21 años sigue creciendo en experiencia y participación en la liga estadounidense, acumulando casi 32 minutos en la pista del Moda Center, su mejor registro en la campaña oficial con los campeones de 2025, a lo que añadió además partir desde el quinteto inicial.

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Mara no pudo repetir su actuación de 24 horas antes, donde firmó un buen 'doble-doble' de 10 puntos y 10 rebotes pese a aumentar su presencia en la cancha, aunque tuvo una buena actuación con 11 puntos, con 4/8 en lanzamiento, y seis rebotes, cinco de ellos en el aro rival.

Dos asistencias y un tapón completaron su hoja estadística para unos Thunder que encajaron su segunda derrota seguida en Portland donde acusaron otro discreto partido en el tiro de su estrella, el base canadiense Shai Gilgeous-Alexander, que aunque firmó 31 puntos, dejó un 0/7 en triple para un total de 0/11 en sus dos noches en el Moda Center.

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Por otro lado, el otro jugador español que participó en la jornada fue el alero Hugo González, que no tuvo demasiado protagonismo en el quinto triunfo seguido de los Boston Celtics, vencedores por 93-98 en la visita a los Toronto Raptors con un rebote en ocho minutos en pista.