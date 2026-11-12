Beyond Green incorpora dos nuevos hoteles en España y Costa Rica y alcanza los 22 países

12/11/2026 Hotel Món Sant Benet (Barcelona, España). La plataforma internacional de turismo sostenible Beyond Green ha incorporado a su cartera dos nuevos establecimientos: el Hotel Món Sant Benet, en Barcelona (España), y El Silencio Lodge & Spa, en Sarchí (Costa Rica). ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA BEYOND GREEN

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La plataforma internacional de turismo sostenible Beyond Green ha incorporado a su cartera dos nuevos establecimientos: el Hotel Món Sant Benet, en Barcelona (España), y El Silencio Lodge & Spa, en Sarchí (Costa Rica).

Con estas adhesiones, la firma continúa su expansión global y alcanza presencia en 22 países, sumando un total de cinco hoteles en España y tres en Costa Rica.

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Desde su lanzamiento en 2021, la marca ha ampliado su selección de alojamientos bajo criterios de admisión alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, fomentando el intercambio de buenas prácticas entre sus miembros para impulsar un impacto positivo en los destinos y el medioambiente.

El presidente de Beyond Green, Philipp Weghmann, ha destacado que ambos establecimientos comparten un "profundo vínculo con su entorno" que se refleja en la protección de paisajes, la preservación del patrimonio y el apoyo a las comunidades locales.

HOTEL MÓN SANT BENET (BARCELONA)

Ubicado en un bosque de ribera en las proximidades de Barcelona, el Hotel Món Sant Benet forma parte del conjunto monumental del monasterio de Sant Benet de Bages, que incluye la antigua residencia de verano del pintor modernista Ramon Casas.

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El establecimiento es propiedad de la Fundació Catalunya La Pedrera y está gestionado por esta entidad, que reinvierte los beneficios obtenidos en programas educativos, de apoyo emocional para personas mayores y de empleo inclusivo en agricultura regenerativa.

En materia energética, el complejo cubre más del 70% de sus necesidades anuales mediante paneles solares y una turbina hidroeléctrica propia, lo que evita la emisión de más de 360 toneladas de $CO_2$ al año.

Asimismo, impulsa proyectos de conectividad fluvial en el río Llobregat para la fauna autóctona y cuenta con infraestructura para movilidad eléctrica y ciclista.

Su oferta culinaria incluye tres propuestas gastronómicas -entre ellas el restaurante L'Ó, distinguido con una estrella Michelin- basadas en productos de kilómetro cero procedentes de sus propios huertos ecológicos y productores locales mediante la iniciativa Eco-Orchards.

EL SILENCIO LODGE & SPA (COSTA RICA)

Por su parte, El Silencio Lodge & Spa, situado en las tierras altas del centro de Costa Rica y rodeado de cinco áreas naturales protegidas, opera con energía hidroeléctrica renovable, transforma su aceite de cocina usado en biodiésel y aplica programas de reducción de residuos y eliminación de plásticos de un solo uso.

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En el ámbito de la biodiversidad y el desarrollo comunitario, el complejo colabora en la protección de especies locales como las abejas nativas sin aguijón y la rana arborícola Isthmohyla rivularis.

Además, participa en la financiación de infraestructuras y transporte escolar en la comunidad vecina de Bajos del Toro, apoya los programas del Parque Nacional Juan Castro Blanco y ofrece a su plantilla -compuesta por unas 90 personas- formación financiera y acceso a una asociación solidarista de ahorro.

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Ambos hoteles, integrados bajo el paraguas de Preferred Travel Group (matriz de Beyond Green), forman parte del programa de fidelización I Prefer Hotel Rewards, que cuenta con más de seis millones de viajeros inscritos y permite acumular y canjear puntos en más de 700 establecimientos en todo el mundo.