Las ventas del Día del Soltero en China crecen un 4,8 % interanual, según informe

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Pekín, 12 nov (EFE).- Las ventas del Día del Soltero, la mayor campaña de compras por internet de China, aumentaron un 4,8 % interanual en 2026, hasta alcanzar los 1,77 billones de yuanes (unos 240.000 millones de euros), según un informe publicado este jueves por la consultora china Syntun, que destaca el fuerte crecimiento del comercio con entrega inmediata.

El estudio, que analiza las transacciones realizadas entre el 7 de octubre y el 11 de noviembre en las principales plataformas de comercio electrónico del país, refleja un avance de las ventas pese a la prolongación de las promociones durante varias semanas.

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El comercio electrónico tradicional, que concentra la mayor parte del negocio, registró ventas por 1,68 billones de yuanes (unos 227.000 millones de euros), un 3,7 % más que en el mismo período del año anterior.

Por su parte, el comercio con entrega inmediata, que permite recibir productos en plazos reducidos mediante redes de distribución locales, creció un 33 % interanual, hasta los 89.100 millones de yuanes (unos 12.000 millones de euros).

En contraste, las compras comunitarias agrupadas, un modelo que reúne pedidos de varios consumidores para reducir costes, retrocedieron un 7,4 %, hasta los 8.300 millones de yuanes (unos 1.122 millones de euros).

Por plataformas, Tmall, del grupo Alibaba, encabezó las ventas del comercio electrónico general, seguida de JD.com y Douyin, la versión china de TikTok, mientras que Meituan lideró el segmento de entrega inmediata por delante de Taobao y JD.

Los electrodomésticos representaron el 15,9 % de las ventas del comercio electrónico general, seguidos de los teléfonos móviles y otros dispositivos digitales, con un 14,3 %, y la ropa, con un 13,8 %, categorías que concentraron conjuntamente el 44 % del negocio.

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El informe señala que las plataformas apostaron este año por simplificar los mecanismos de descuento, reforzar las subvenciones y mejorar los servicios logísticos, además de incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) para facilitar las búsquedas y recomendaciones de productos.

El Día del Soltero, celebrado cada 11 de noviembre y convertido en un gran acontecimiento comercial por Alibaba en 2009, ha evolucionado hacia una campaña de promociones que se extiende durante semanas y en la que compiten las principales plataformas digitales chinas.

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Syntun precisó que sus cifras son estimaciones elaboradas a partir del seguimiento de información pública de las plataformas y modelos propios de cálculo, por lo que pueden diferir de los datos divulgados por las empresas.

Además, algunas plataformas mantienen sus campañas promocionales más allá del 11 de noviembre, fecha de cierre del período analizado por la consultora. EFE