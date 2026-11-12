Kenia pide más apoyo de la UE a la misión de paz de la Unión Africana en Somalia

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Nairobi, 12 nov (EFE).- Kenia pidió este jueves a la Unión Europea (UE) un apoyo "sostenido" y "en la medida de los posible, mayor" para la misión de paz de la Unión Africana (UA) en Somalia, que se enfrenta actualmente a la incertidumbre sobre su futura financiación.

En un encuentro con 44 embajadores de la UE en países africanos en la State House (sede de la Presidencia) en Nairobi, Ruto agradeció el "apoyo de larga data" de la UE a las misiones de la UA, una ayuda que en Somalia se elevó a cerca de 2.800 millones de euros desde 2007 tras aprobarse una nueva ayuda de 75 millones de euros el pasado abril.

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"Sin embargo, la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM, en inglés) se enfrenta a graves dificultades financieras y operativas", alertó el mandatario, cuyo país aporta tropas a esa misión, que -entre sus objetivos- respalda al Ejército somalí en la lucha contra el grupo yihadista Al Shabab.

Por eso, afirmó, "sigue siendo esencial que la UE preste un apoyo sostenido y, en la medida de lo posible, mayor, en materia de aviación, logística, abastecimiento de las tropas, servicios médicos y equipamiento".

Somalia, país sacudido por el conflicto y el yihadismo, busca apoyo y financiación para la AUSSOM, que encara un futuro incierto después de que Estados Unidos notificara el pasado julio que, aunque no se opone a la renovación del mandato de la misión por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, sí que rechazará cualquier prórroga que incluya apoyo logístico u operativo de la ONU.

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Aunque EE.UU. afirmó inicialmente que cesaría su financiación a partir del próximo 31 de diciembre, acabó alargando ese plazo un año más.

Ruto también valoró el compromiso de 20 millones de euros de la UE, a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de Kenia; y manifestó su esperanza de que "se haga efectivo para finales de año".

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La UE entregó el pasado día 4 a las Fuerzas de Defensa kenianas el primer material de esa ayuda militar, del que se benefició la Armada.

Además, Ruto afirmó durante su discurso que Kenia quiere reforzar su colaboración con la UE en ámbitos como el comercio o la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial.

"Debemos pasar del diálogo a la acción, de los compromisos a las inversiones, de la cooperación a los resultados cuantificables", señaló, al recordar que la UE es el primer mercado de exportación de Kenia, ya que representa el 21 % de sus exportaciones, particularmente en productos agrícolas.

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Así, Ruto cree que el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre la UE y Kenia, que entró en vigor el 1 de julio de 2024, debe "traducir el acceso al mercado en beneficios económicos tangibles".

"Kenia está mejorando su entorno de inversión mediante reformas normativas y administrativas. Buscamos una mayor inversión europea en los sectores de la industria manufacturera, las infraestructuras, la agricultura, la energía y la sanidad", señaló.

Más allá del AAE, instó a "acelerar las negociaciones" para un acuerdo comercial de este tipo entre la UE y la Comunidad de África Oriental (EAC), formada por ocho países de la región.

"Nuestros logros bilaterales deben contribuir a reforzar las relaciones entre África y la UE", aseveró.

Ruto también anunció que Kenia mantiene "consultas" con la UE sobre el despliegue de una misión de observación electoral europea para las elecciones generales previstas en el país africano el 10 de agosto de 2027. EFE